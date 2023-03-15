الأربعاء 15 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 5 فى تصادم بالشرقية

تصادم بين دراجة بخارية
تصادم بين دراجة بخارية

لقى شاب مصرعه وأصيب 4 أشخاص بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث تصادم بين دراجة بخارية وتروسيكل بطريق قرية العلاقمة بمحافظة الشرقية. 

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود حادث تصادم بين دراجة بخارية وتروسيكل بطريق قرية العلاقمة- ههيا، مما أسفر عن مصرع شاب وإصابة 4 بإصابات متنوعة.

وتبين مصرع "شحاتة. ع"، 18 سنة، وإصابة كل من: "فتحى. إ"، 30 سنة، بكسر بالساق اليسري، "كريمة. ع"، 21 سنة، مصابة بسحجات وكدمات وشقيقيها "محمد"،31 سنة، مصابا بكسر مضاعف بالكتف اليسرى، و"هالة"، 48 سنة ، مصابة بكسر بالكتف اليسرى.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.

الشرقية تصادم مصرع قرية العلاقمة شاب إصابات متنوعة

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وائل لطفي

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