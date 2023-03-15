الأربعاء 15 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

طالب يمزق جسد صديقه فى مشاجرة بسوهاج

مشاجرة
مشاجرة

تعدى طالب على زميله بسلاح أبيض ومزق جسده عقب وصلة مزاح بينهما انتهت بمشاجرة في سوهاج.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بإصابة طالب على يد زميله بدائرة قسم شرطة جرجا.

تم نقل المصاب للمستشفى وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة بإرشاده والحالة الأمنية مستقرة.

وبالفحص تبين وصول «محمد. خ»، 18 سنة، طالب، مصاب بجرح قطعي أسفل الإبط الأيسر وآخر بالكتف الأيسر واشتباه قطع بالأوعية الدموية.

وبسؤال خاله «محمود. م»، 42 سنة، مقاول، اتهم «فرج. م»، 18 سنة، طالب، بالتعدي على المصاب المذكور بالضرب بسلاح أبيض، وإحداث إصابته إثر حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب المزاح.

تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة - سكين -، وتبين إصابته «بكدمة بالذراع اليسرى وجرح رضي بفروة الرأس».

بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، واتهم المصاب بإحداث إصابته لذات السبب، تم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

ارتكاب الواقعة جرح قطعي طالب قطع بالأوعية الدموية سكين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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