الأربعاء 15 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

نيللي كريم بين «عملة نادرة» و«اعترافات خوخة» في رمضان 2023

نيللي كريم
نيللي كريم

بدأت الفنانة نيللي كريم، تسجيل حلقات المسلسل الإذاعي الكوميدي «اعترافات خوخة» المقرر إذاعته خلال شهر رمضان الكريم، ويشاركها البطولة الفنان محمد فراج، ومن المقرر أن تنتهي من تسجيل حلقات المسلسل الإذاعي قبل حلول شهر رمضان. 

فيما تواصل نيللي كريم، تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد «عملة نادرة» والذي تنافس به ضمن السباق الرمضاني 2023. 

وتدور أحداث مسلسل «عملة نادرة» حول سيدة صعيدية تخوض صراعًا شرسًا مع عائلة زوجها بعد وفاته وترفض الاستسلام لحرمانها من الميراث وتحارب من أجل الحصول على حقوقها.

ويُعرَض العمل حصريًا على شاشة «cbc»، تزامنًا مع عرضه على منصة «Watch it»، فيما تعاقد الفنان محمد منير، على غناء تتر بداية ونهاية المسلسل، والأغنية من كلمات الشاعر عبدالرحمن الأبنودي، وألحان محمد رحيم. 

مسلسل «عملة نادرة» من تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة «العدل جروب» للمنتج جمال العدل، ويشارك في بطولته كل من: جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، علي الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، محمد فهيم، رمزي العدل، هشام عاشور، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب. 

نيللي كريم النجمة نيللي كريم اعترافات خوخة مسلسل عملة نادرة مسلسلات رمضان 2023

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