3 مصابين بتصادم سيارتين أعلى الطريق الأوسطي بنطاق البدرشين

أصيب 3 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الأوسطى بنطاق البدرشين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق وتم التحفظ على السائقين.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الأوسطي بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن.

وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.