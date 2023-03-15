الأربعاء 15 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. سحب ملفات المتقدمين لوظيفة معاون نيابة من خريجي الحقوق بجامعتى بنى سويف والفيوم

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

حددت النيابة الإدارية اليوم الأربعاء، لسحب وتقديم الملفات للمتقدمين لوظيفة معاون نيابة من خريجي كلية الحقوق بجامعتى بنى سويف والفيوم، وذلك من دفعة 2022، على أن تكون الأوراق مستوفاة جميع الشروط والطلبات على الموقع الإلكترونى، وذلك بمقر النيابة الإدارية في ميدان النجدة بمدينة 6 أكتوبر من التاسعة صباحا وحتى الثانية والنصف عصًا، وينتهى التقديم في 28 من الشهر الجاري.

وحددت الهيئة موعد التسجيل من خلال موقعها الإلكتروني، بداية من 27 فبراير الماضى وحتى 5 من شهر مارس، كما مدت موعد التقديم إلكترونيًا يوما إضافيا، ويتم إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق ثم طباعتها بالكامل من خلال الموقع، عقب الانتهاء من إدخال البيانات.

تسحب وتقدم الملفات مستوفية المستندات المطلوبة على الموقع الإلكتروني من 11 مارس وحتى 28 من ذات الشهر، وذلك بمقر النيابة الإدارية في ميدان النجدة بمدينة 6 أكتوبر من التاسعة صباحا وحتى الثانية والنصف عصرا.

وسيتم الإعلان عن المواعيد المخصصة لكل جامعة علي الموقع الإلكتروني للنيابة الإدارية، www.ap.gov.eg .

ويشترط لسحب ملف التعيين التالى إحضار وثيقة تعارف التي تم طباعتها عبر موقع الهيئة الإلكترونى 5 نسخ، وإحضار جميع المستندات المطلوبة والمبينة علي الموقع الإلكتروني.

التقديم إلكتروني النيابة الإدارية تقديم الملفات خريجي كلية الحقوق معاون نيابة وظيفة معاون نيابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب الذات القومية

الأكثر قراءة

أمن القاهرة يكثف جهوده لكشف ملابسات العثور على جثة شاب بالمقطم

22 مارس.. آخر موعد التقديم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن

مصرع وإصابة 5 فى تصادم بالشرقية

سيارة مسرعة تُنهى حياة شاب على الطريق بمصر الجديدة

«سرنجة» تنهى حياة شاب فى منشأة ناصر

المخدرات تقود عاملًا للسجن 10سنوات بقنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة روسية سورية.. في "نفق" الحرب الأسوأ

جمال زايدة

لعبة الأمم

أحمد المريخي

حكاية فى إقامة مسعود شومان

ماجد حبته

المملكة السعيدة والجمهورية الجديدة

إسراء شوقي

كتف فى كتف.. المصريون كالبنيان المرصوص

مدحت بشاى

فى مواجهة الفشل

محمد رفعت

وصول المساعدات لمستحقيها (نقاش متحضر)

عبد الرحيم طايع

ركوب الترند!

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يزور ألمانيا غدًا.. وشرطة برلين تعلن إجراءات أمنية مشددة

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على قانون يهدف لشرعنة البؤر الاستيطانية فى الضفة

التوقيت المثالى.. هل اقترب ضرب إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية؟