استطلاع: الجمهوريون يبحثون عن مرشح متوافق معهم في الرؤى

قالت شبكة سي إن إن الأمريكية، إن الجمهوريون ينظرون نظرة قاتمة للأوضاع في الولايات المتحدة، ويعطون الأولوية لإيجاد مرشح في انتخابات الرئاسة المقررة في 2024 يشاركهم وجهات نظرهم حول القضايا الرئيسية ـ أكثر من سعيهم لترشح شخص قادر على هزيمة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

انقسام الجمهوريون

ووفقًا للاستطلاع الذي أجرته شبكة CNN للجمهوريين والمستقلين ذوي الميول الجمهورية، فإن هناك انقسامات حادة داخل جمهور الناخبين الجمهوريين المحتملين حسب العمر والتعليم والأيديولوجيا والجغرافيا، وكذلك بين مؤيدي دونالد ترامب المحبوسين في اختيارهم، ومجموعة أكثر قدرة على الحركة تبحث عن بديل.

وفي الاستطلاع، يقول 30٪ فقط من جميع الجمهوريين وأصحاب النفوذ الجمهوري إن الولايات المتحدة مرت بتحول دراماتيكي في الأحداث من عام 2019، وعندما تولى ترامب رئاسة البيت الأبيض كان 77٪ متفائلين بأن الأفضل كان متقدمًا، وأقل حتى من 43٪ ممن قالوا الشيء نفسه في صيف 2016، قبل انتخاب ترامب.

يقول معظم الجمهوريين والمستقلين ذوي الميول الجمهورية (61٪) إن التنوع العرقي والعرقي والوطني المتزايد في البلاد يثري الثقافة الأمريكية، ولكن نسبة كبيرة ومتنامية تعتبرها تهديدًا.

وفي الوقت نفسه، تقول أغلبية عريضة 78٪ من الأمريكيين المتحالفين مع الجمهوريين إن قيم المجتمع بشأن التوجه الجنسي والهوية الجنسية تتغير نحو الأسوأ، ويقول 79٪ إن الحكومة تحاول القيام بالكثير من الأشياء التي يجب تركها للأفراد والشركات.

اختيار مرشح متوافق مع آراء الجمهوريين

كما وجد الاستطلاع أن معظم الجمهوريين والمستقلين ذوي الميول الجمهورية سيختارون مرشحًا يتفق مع آرائهم بشأن القضايا الرئيسية (59٪) على مرشح لديه فرصة قوية للفوز على بايدن (41٪).

وترى الغالبية العظمى أنه من الضروري أن يُظهر مرشح الحزب الحدة والقدرة على التحمل للخدمة بفعالية في المنصب (87٪) ، بينما تقول الأغلبية الصغيرة إنه من الضروري أن يتعهد المرشح بالحفاظ على الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية كما هي (59٪). ) يمثلون مستقبل الحزب (57٪) يؤيدون العمل الحكومي لمعارضة قيم "الاستيقاظ" (54٪) واستقطاب التأييد من خارج الحزب (54٪).

وعندما طُلب منهم تسمية القضية التي يعتبرونها الأكثر أهمية في تحديد من يمكنهم دعمه للترشيح ، ذكر 32٪ من الناخبين الجمهوريين المحتملين الاقتصاد، و16٪ الهجرة، و13٪ ذكروا صفات معينة يرغبون في رؤيتها في المرشح.

عندما يُطلب من الناخبين المحتملين - الذين يُعرَّفون على نطاق واسع بأنهم قد يشاركون في عملية ترشيح الحزب الجمهوري لعام 2024 - أن يختاروا من سيؤيدونه على الأرجح من قائمة من تسعة مرشحين محتملين ، يرتفع اسمان مألوفان إلى القمة: 40٪ يقولون من المرجح أن يدعموا ترامب و36٪ حاكم فلوريدا رون ديانتيس.

وأخيرًا ، قال 7 من كل 10 من الجمهوريين والمستقلين ذوي الميول الجمهورية إنهم يرغبون في أن يتعهد المرشحون بدعمهم للمرشح النهائي بغض النظر عن هويته، في حين قال 30٪ فقط إنهم لا ينبغي أن يقدموا هذا التعهد.