الأربعاء 15 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موديز وستاندرد آند بورز: إفلاس بنك سيليكون فالى تأثيره محدود على البنوك الأوروبية

بنك سيليكون فالي
بنك سيليكون فالي

اعتبرت مؤسستا التصنيف "موديز" و"ستاندرد آند بورز"، أن الاضطراب في القطاع المصرفي الأمريكي في أعقاب إفلاس بنك سيليكون فالي يجب أن يكون تأثيره محدوداً على المصارف الأوروبية التي تتبع تنظيماً مختلفاً، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

واهتزت الأسواق المالية في وقت سابق هذا الأسبوع بعد انهيار مصرفي "سيليكون فالي" و"سيجنتشر"، ما أجبر السلطات الفيدرالية الأميركية على اتخاذ تدابير لمنع انتشار عدوى الإفلاس.

وول ستريت: وزارة العدل وهيئة البورصات الأمريكية تحققان فى انهيار «سيليكون فالى»

ورصد تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" ، نقلًا عن مصادر بوزارة العدل الأمريكية ولجنة الأوراق المالية والبورصات، تفاصيل التحقيقات في انهيار بنك "سيليكون فالي".

وأكدت المصادر أن التحقيقات تناقش مبيعات الأسهم التي قام بها المسئولون التنفيذيون في SVB Financial قبل أيام من انهيار البنك، مضيفًا أن تحقيق وزارة العدل يشمل المدعين العامين للاحتيال في الوزارة في واشنطن وسان فرانسيسكو.

كما رفضت لجنة الأوراق المالية والبورصات والمتحدث باسم وزارة العدل في واشنطن التعليق حتى الآن. 

تأتي تلك التصريحات بعد يوم واحد من مقاضاة مجموعة "إس في بي" المالية، واثنين من كبار المديرين التنفيذيين من قبل المساهمين الذين اتهموهم بإخفاء الرابط بين ارتفاع أسعار الفائدة سيجعل وحدة بنك وادي السيليكون عرضة للتشغيل المصرفي. 

كما أنه تم رفع الدعوى الجماعية المقترحة ضد SVB، الرئيس التنفيذي جريج بيكر، والمدير المالي دانيال بيك في المحكمة الفيدرالية في سان خوسيه كاليفورنيا.

ورصد التقرير، تداعيات القطاع المصرفي الأمريكي الذي يتعرض لأزمة ثقة في أعقاب إعلان إفلاس بنك سيليكون فالي المقرب من أوساط التكنولوجيا.

وفي أول ردة فعل للهزة التي أحدثتها الأزمة، تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالقيام بكل ما هو ضروري؛ للحفاظ على النظام المصرفي في البلاد.

تعزيز القواعد المنظمة للقطاع المصرفي

وأعلن الرئيس الأمريكي أنه سيطلب من الكونجرس تعزيز القواعد المنظمة للقطاع المصرفي، والتي سبق وتم تشديدها بعد كارثة انهيار أحد المصارف عام 2008، مؤكدًا أن دافعي الضرائب لن يتحملوا كلفة تعويض مودعي البنك، وأن الحكومة ستضمن أن يستعيد المودعون ما خسروه.

وأشار التقرير إلى أن الوضع المصرفي المتدهور لم يشمل بنك سيليكون فالي فقط بل أيضا بنكين آخرين، منهما ثالث أكبر بنك يفلس بتاريخ الولايات المتحدة.

 

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وائل لطفي

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