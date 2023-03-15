دوري القسم الثاني.. دكرنس يصطدم بطنطا ونبروه يستضيف الأوليمبي وشبين يواجه بايونيرز

تقام اليوم الأربعاء، 7 مباريات في الأسبوع الثاني والعشرين للمجموعة الثالثة في دوري القسم الثاني أبرزها مباراة القمة بين دكرنس وطنطا حيث يتصدر دكرنس بقيادة سعيد عبد العزيز المجموعة برصيد 38 نقطة ويحتل طنطا بقيادة عمرو أنور المركز الثاني برصيد 37 نقطة وفي حالة فوز دكرنس سيحتفظ بالقمة ويزيد الفارق مع طنطا إلى 4 نقاط وفي حالة فوز طنطا سيصعد للقمة برصيد 40 نقطة.

ويستضيف الجمهورية شبين الثالث برصيد 37 نقطة بقيادة عصام شعبان فريق بايونيرز الخامس عشر برصيد 13 نقطة بقيادة عيد مرازيق ويسعى الجمهورية شبين للفوز والوصول للنقطة 40 والانفراد بالقمة في حالة تعادل دكرنس مع طنطا .

ويستضيف بلدية المحلة الرابع برصيد 35 نقطة بقيادة أحمد عبد الرؤوف فريق الحمام المطروحي الثاني عشر برصيد 25 نقطة ويسعى البلدية للفوز والوصول للنقطة 38 والاقتراب من القمة.

ويحل أبوقير للأسمدة الخامس برصيد 32 نقطة بقيادة أيمن المزين ضيفا على فريق المصري بالسلوم الأخير برصيد 12 نقطة ويسعى أبوقير للأسمدة لاستعادة نغمة الانتصارات والوصول للنقطة 35 والاستمرار في سباق القمة في حين يسعى المصري بالسلوم للفوز والابتعاد عن المركز الأخير الذي يهبط صاحبه للقسم الثالث.

وفي مواجهة قوية يستضيف بروكسي السابع برصيد 31 نقطة بقيادة محمد حامد فريق المنصورة الثامن برصيد 30 نقطة بقيادة ياسر الكناني ريرفع الفريقان شعار لابديل عن الفوز للاستمرار في المنافسة على المركز الخامس.

ويحل الأوليمبي التاسع برصيد 26 نقطة بقيادة حسام عبد العال ضيفا على فريق نبروه العاشر برصيد 26 نقطة في مباراة مصيرية للفريقين لأن الخاسر سيبتعد عن المنافسة على المركز الخامس.

وفي ديربي سكندري يستضيف المجد الرابع عشر برصيد 18 نقطة فريق سبورتنج الحادي عشر برصيد 25 نقطة بقيادة أحمد فاروق.

وتختتم مباريات الأسبوع الثاني والعشرين غدا بمباراة هلال مطروح الثالث عشر برصيد 20 نقطة فريق كفر الشيخ السادس برصيد 32 نقطة في أول مباراة لكرم جابر المدير الفني لكفر الشيخ الذي تولى المسئولية بعد رحيل عبد الفتاح عبد الرازق.