خبير اقتصادي: انهيار 3 بنوك إنذار يُهدد بخطورة سياسات الفيدرالي الأمريكي

أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للقاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن أزمة انهيار 3 بنوك أمريكية تُنذر بتأثير سلبي علي الاقتصاد والنظام المصرفي الأمريكي.

وأوضح “عبد المنعم” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن بنك “سيلكون فالي” كان أحد أهم المصارف الأمريكية والذي يحتضن الشركات الناشئه ولديه محفظه ودائع وعملاء تصل لـ 343 مليار دولار، كما أن بنك "سيجنتشر" يملك أصولًا تُقدر بـ110 مليار دولار، أما بنك “سيلفرجيت كابيتال” فقد كان يمتلك أصولًا تُقدر بـ11,4 مليار دولار

وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن انهيار البنوك الأمريكية بمثابة جرس إنذار لـ"الفيدرالي الأمريكي" بضرورة تخفيف حدة سياساته النقدية المتشددة خلال الفترة المقبلة وأن استمرار تلك السياسة سيكون بمثابة الكارثة على القطاع المالي في الولايات المتحدة وذلك بعد عقود من اعتماد البنوك في الولايات على الأموال الرخيصة والتوسع في عمليات الاقراض بشكل كبير دون ضوابط.

وأفاد “عبد المنعم” أن انهيار وافلاس هذه البنوك يعيد للذاكرة أزمة الاقتصاد الأمريكي عام 2008، والتي بدأت مع الإعلان عن إفلاس بنك للتمويل العقاري وتفاقمت الأزمة لتتأثر بها اقتصاديات العالم.

وأشار إلى أن انهيار البنوك الأمريكية وإغلاقها سيكون له تأثير سلبي علي الاقتصاد الامريكي وسيرتب انخفاضًل في التصنيف الائتماني للبنوك من جانب المؤسسات المالية الدولية وهذا ما حدث بالفعل، إضافة الي التأثير السلبي علي القطاع المصرفي الامريكي بفقدان ثقة قطاع كبير من المتعاملين مع البنوك الأمريكية.