الأربعاء 15 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شيتوز اليابانية.. مدينة جديدة لإنتاج أشباه الموصلات تعيد التوازن لسوق الرقائق

الرقائق الإلكترونية
الرقائق الإلكترونية

اختارت شركة Rapidus ، الشركة اليابانية المتخصصة في مجال التكنولوجيا المنطقية المتقدمة ، Chitose اليابانية كموقع لمنشأة جديدة لإنتاج أشباه الموصلات تبلغ قيمتها 5 تريليون ين (37 مليار دولار أمريكي، وهي خطوة ستجذب المنطقة الواقعة في أقصى شمال الدولة بقوة أكبر إلى سلسلة التوريد التكنولوجية الخاصة بها.

 

وبحسب صحيفة آسيا تايمز الصينية، فقد تقع شيتوز على بعد 40 كيلومترًا جنوب شرق سابورو في جزيرة هوكايدو شمال اليابان حيث تتميز بأرض رخيصة، ووفرة من المياه، وبنية تحتية حديثة ، ومطار دولي على مستوى عالمي، وقربها من ميناء توماكوماي البحري.

 

وتعتبر Rapidus ، التي تأسست في أغسطس 2022 ، مدعومة من ثماني شركات يابانية رائدة ، وهي Sony و Toyota ومجموعة شركات تصنيع أشباه الموصلات التابعة لها Denso ، وشركة Kioxia لتصنيع ذاكرة فلاش NAND ، وشركة NTT الوطنية للاتصالات وشركة NEC وشركة الاستثمار Softbank وشركة Mitsubishi UFJ اليابانية. 

 

شراكة تايواية أمريكية هامة 

وخلال الفترة الماضية،  أعلنت Rapidus أنها شكلت شراكة مع شركة IBM الأمريكية لتطوير وتنفيذ تقنية IBM المتطورة لصنع الرقائق ذات 2 نانومتر (نانومتر).

 

وتهدف الشركتان إلى الإمساك بـ TSMC التايوانية شركة الرقائق الالكترونية التايوانية العملاقة ، حيث تقود  TSMC حاليًا السباق لإنتاج أشباه الموصلات الأصغر حجمًا والمتطورة بشكل متزايد والتي ستعمل على تشغيل تقنيات المستقبل. لتقليل الاعتماد على TSMC والتحوط ضد احتمال حدوث صراع ينفجر في سلسلة التوريد بين تايوان والبر الرئيسي للصين.

اشباه المواصلات تايوان منشآت جديدة التكنولوجيا الشركات اليباني

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب الذات القومية

الأكثر قراءة

بـ«طرق ذكية وابتكارية».. كيف تغلب «حمزة وفرح» على الأخطار التي تتعرض لها «المحمية»؟

ترتيب هدافى دورى أبطال أوروبا بعد تسجيل هالاند خمسة أهداف فى 63 دقيقة

شؤون الحرمين: 30 ألف حافظة لماء زمزم وتوزيعها فى جميع أنحاء المسجد

أعراض السكتة الدماغية يجب الانتباه إليها .. جلطة العين أبرزها

«تقلبات جوية شديدة».. خريطة سقوط الأمطار المتوقعة خلال 5 أيام

شيتوز اليابانية.. مدينة جديدة لإنتاج أشباه الموصلات تعيد التوازن لسوق الرقائق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة روسية سورية.. في "نفق" الحرب الأسوأ

جمال زايدة

لعبة الأمم

أحمد المريخي

حكاية فى إقامة مسعود شومان

ماجد حبته

المملكة السعيدة والجمهورية الجديدة

إسراء شوقي

كتف فى كتف.. المصريون كالبنيان المرصوص

مدحت بشاى

فى مواجهة الفشل

محمد رفعت

وصول المساعدات لمستحقيها (نقاش متحضر)

عبد الرحيم طايع

ركوب الترند!

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يزور ألمانيا غدًا.. وشرطة برلين تعلن إجراءات أمنية مشددة

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على قانون يهدف لشرعنة البؤر الاستيطانية فى الضفة

التوقيت المثالى.. هل اقترب ضرب إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية؟