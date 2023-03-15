شيتوز اليابانية.. مدينة جديدة لإنتاج أشباه الموصلات تعيد التوازن لسوق الرقائق

اختارت شركة Rapidus ، الشركة اليابانية المتخصصة في مجال التكنولوجيا المنطقية المتقدمة ، Chitose اليابانية كموقع لمنشأة جديدة لإنتاج أشباه الموصلات تبلغ قيمتها 5 تريليون ين (37 مليار دولار أمريكي، وهي خطوة ستجذب المنطقة الواقعة في أقصى شمال الدولة بقوة أكبر إلى سلسلة التوريد التكنولوجية الخاصة بها.

وبحسب صحيفة آسيا تايمز الصينية، فقد تقع شيتوز على بعد 40 كيلومترًا جنوب شرق سابورو في جزيرة هوكايدو شمال اليابان حيث تتميز بأرض رخيصة، ووفرة من المياه، وبنية تحتية حديثة ، ومطار دولي على مستوى عالمي، وقربها من ميناء توماكوماي البحري.

وتعتبر Rapidus ، التي تأسست في أغسطس 2022 ، مدعومة من ثماني شركات يابانية رائدة ، وهي Sony و Toyota ومجموعة شركات تصنيع أشباه الموصلات التابعة لها Denso ، وشركة Kioxia لتصنيع ذاكرة فلاش NAND ، وشركة NTT الوطنية للاتصالات وشركة NEC وشركة الاستثمار Softbank وشركة Mitsubishi UFJ اليابانية.

شراكة تايواية أمريكية هامة

وخلال الفترة الماضية، أعلنت Rapidus أنها شكلت شراكة مع شركة IBM الأمريكية لتطوير وتنفيذ تقنية IBM المتطورة لصنع الرقائق ذات 2 نانومتر (نانومتر).

وتهدف الشركتان إلى الإمساك بـ TSMC التايوانية شركة الرقائق الالكترونية التايوانية العملاقة ، حيث تقود TSMC حاليًا السباق لإنتاج أشباه الموصلات الأصغر حجمًا والمتطورة بشكل متزايد والتي ستعمل على تشغيل تقنيات المستقبل. لتقليل الاعتماد على TSMC والتحوط ضد احتمال حدوث صراع ينفجر في سلسلة التوريد بين تايوان والبر الرئيسي للصين.