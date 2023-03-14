الثلاثاء 14 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الشوط الأول.. تعادل سلبى بين إنتر وبورتو فى دورى الأبطال

بورتو وإنتر
بورتو وإنتر

حسم التعادل السلبي بين إنتر ونظيره بورتو، الشوط الأول في اللقاء المقام بين الفريقين مساء اليوم في إياب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.

وذهب الاستحواذ في الشوط الأول لصالح بورتو أصحاب الأرض بنسبة 70% مقابل 30% لإنتر الضيف.

وهدد بورتو إنتر مبكرًا في الدقيقة الثانية بتصوية من بعيد عن طريق ماتيوس، جاورت مرمى أونانا.

وفي الدقيقة 20 سدد إيدن دزيكو كرة داخل منطقة الجزاء، لكن تصدى لها دييجو كوستا حارس مرمى بورتو.

وحاول نيكولو باريلا مباغتت كوستا وسدد بالدقيقة 24 من خارج منطقة الجزاء، لكنها جاءت سهلة في يد كوستا.

وأنقذ دي ماركو إنتر من هجمة خطيرة في الدقيقة 39، بعدما سدد بقوة إيفانلسون لكن الأول أبعدها إلى ركنية.

ويقود هجوم إنتر في لقاء اليوم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز ويجاوره البونسي إيدن دزيكو.

التشكيل الرسمي: لاوتارو يقود هجوم إنتر.. وبورتو يتسلح بتاريمي

وجاء تشكيل إنتر كالآتي:

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: دارميان، أتشيربي، باستوني

خط الوسط: دومفريس، باريلا، هاكان، مخيتاريان، دي ماركو

خط الهجوم: لاوتارو، دزيكو

 

بينما جاء تشكيل بورتو كالآتي:

حراسة المرمى: دييجو كوستا

خط الدفاع: بيبي، كارداوسو، مركانو، زيدو

خط الوسط: جرويتش، أوريبي، أوستديو

خط الهجوم: جالينو، تاريمي، إيفنليسون.

إنتر بورتو دوري ابطال اوروبا باريلا كوستا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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