أسعار شركة تسويق الأرز فى أهلا رمضان

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ورؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، معرض أهلا رمضان الرئيسي في مدينة نصر مساء أمس الثلاثاء.

ويفتح معرض أهلا رمضان الرئيسي في مدينة نصر أبوابه للجمهور اليوم الأربعاء 15 مارس ويستمر لمدة أسبوع.

وطرح عدد من شركات وزارة التموين منتجاتها في معرض أهلا رمضان الرئيسي بتخفيضات كبيرة، ومنها شركة تسويق الأرز التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

أسعار شركة تسويق الأرز في أهلا رمضان

أرز مصري عريض وزن 1 كيلو 14.5 جنيه بدلا من 18 جنيهًا.

أرز مصري كامولينو عريض وزن 1 كيلو بسعر 18.5 جنيه بدلا من 22 جنيهًا.

أرز مصري كامولينو عريض وزن 5 كيلو بسعر 90 جنيها بدلا من 100 جنيه.

مكرونة سائبة بسعر 17 جنيها بدلا من 18 جنيها.

مكرونة وزن 500 جرام بسعر 9 جنيهات بدلا من 10.5 جنيه.

مكرونة وزن 400 جرام بسعر 8 جنيهات بدلا من 9.5 جنيه.

شاي وزن 40 جراما بسعر 5 جنيهات بدلا من 6 جنيهات.

شاي وزن 100 جرام بسعر 12 جنيها بدلا من 14 جنيها.

شاي وزن 250 جرامًا بسعر 28 جنيهًا بدلا من 30 جنيهًا.

سكر أبيض حر وزن 1 كيلو بسعر 14.5 جنيه بدلا من 18 جنيهًا.

ملح طعام وزن 300 جرام بسعر 75 قرشًا بدلا من 1 جنيه.

عدس وزن 500 جرام بسعر 20 جنيهًا بدلا من 24 جنيهًا.

فول وزن 500 جرام بسعر 14 جنيها بدلا من 17.5 جنيه.

لوبيا وزن 500 جرام بسعر 21 جنيها بدلا من 25 جنيهًا.

فاصوليا وزن 500 جرام بسعر 26 جنيها بدلا من 28 جنيهًا.