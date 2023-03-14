الأربعاء 15 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة 28

الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي

يبحث عشاق الساحرة المستديرة وخاصة محبي فانتازي البريميرليج، عن جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ومواعيد المباريات القادمة، حيث انتهت الجولة الـ 27 من بطولة الدوري الإنجليزي، وتبقي مباراتين مؤجلتين قبل بداية الجولة 28.

ومازال فريق أرسنال متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما مانشستر سيتي لا يسأم ولا يكل ولا يمل من مطاردة الـ "جانرز" نحو سباق حصد اللقب.

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كما يحتل آرسنال صدارة البريميرليج برصيد 66 نقطة وجاء مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 61 نقطة بينما تراجع ليفربول بقيادة المدير الفني الألماني يورجن كلوب للمركز السادس ويسعى لتحسين وضعه في جدول الدوري في الموسم الحالي.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة 28

مركزفريقلفتخلهضده+/-نقط
1أرسنال2721336225+3766
2مانشستر سيتي2719446725+4261
3مانشستر يونايتد2615564135+650
4توتنهام2715394937+1248
5نيوكاسل25111133718+1944
6ليفربول2612684729+1842
7برايتون2411674531+1439
8فولهام27116103837+139
9برينتفورد2591154033+738
10تشيلسي2610792726+137
11أستون فيلا26105113239-735
12كريستال بالاس2669112133-1227
13ولفرهامبتون2776142037-1727
14نوتنغهام فورست2668122147-2626
15إيفرتون2767142038-1825
16ليستر سيتي2673163746-924
17وست هام2666142434-1024
18بورنموث2666142551-2624
19ليدز يونايتد2658133142-1123
20ساوثهامبتون2664162041-2122
الدورى الانجليزى ارسنال مانشستر سيتى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ليفربول مانشستر يونايتد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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