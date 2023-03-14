يبحث عشاق الساحرة المستديرة وخاصة محبي فانتازي البريميرليج، عن جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ومواعيد المباريات القادمة، حيث انتهت الجولة الـ 27 من بطولة الدوري الإنجليزي، وتبقي مباراتين مؤجلتين قبل بداية الجولة 28.

ومازال فريق أرسنال متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما مانشستر سيتي لا يسأم ولا يكل ولا يمل من مطاردة الـ "جانرز" نحو سباق حصد اللقب.

كما يحتل آرسنال صدارة البريميرليج برصيد 66 نقطة وجاء مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 61 نقطة بينما تراجع ليفربول بقيادة المدير الفني الألماني يورجن كلوب للمركز السادس ويسعى لتحسين وضعه في جدول الدوري في الموسم الحالي.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة 28