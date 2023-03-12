الأحد 12 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مانشستر يونايتد يتعادل مع ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد وساوثهامبتون
مانشستر يونايتد وساوثهامبتون

سقط فريق مانشستر يونايتد في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه ساوثهامبتون، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “أولد ترافورد”،  في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد في الدقيقة 31، بسبب تدخله العنيف على ألكاريز.

وتلقى كاسيميرو البطاقة الحمراء الثانية له في الموسم مع مانشستر يونايتد، ليغيب عن 4 مباريات قادمة للفريق في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدو.

وطالب لاعبو مانشستر يونايتد باحتساب ركلة جزاء بعد لمس كوتشوب الكرة بيده داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 43، لكن الحكم رفض ذلك.

واستبدل تين هاج في آخر دقائق الشوط الأول، فاوت فيجورست، ليحل محله سكوت ماكتومناي.

وفي الشوط الثاني، كان فريق ساوثهامبتون الأخطر، وكاد وارد براوس أن يفتتح التسجيل لـ فريقه في الدقيقة 54 بتسديدة من ركلة حرة مباشرة، لامست العارضة.

وتصدى ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد لتسديدة ثيو والكوت في الدقيقة 65.

وأطلق برونو فيرنانديز تسديدة بعيدة المدى في الدقيقة 68، لكنها ارتطمت بالقائم الأيمن.

استمرت محاولات مانشستر يونايتد لكن دون فائدة، ليسقطوا في فخ التعادل، بعد أن انهزموا في الجولة الماضية أمام ليفربول بسبعة أهداف دون مقابل.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد لـ 50 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ورصيد ساوثهامبتون لـ 22 نقطة في المركز العشرين والأخير.

يقود هجوم اليونايتد في لقاء اليوم ماركوس راشفورد ويجاوره أنتوني، جادون سانشو وفيجورست.

تشكيل اليونايتد.. سانشو أساسيًا وفيجورست يقود الهجوم أمام ساوثهامبتون

حراسة المرمى: دي خيا.

خط الدفاع: بيساكا، فاران، مارتينيز، شاو.

خط الوسط: كاسيميرو، فيرنانديز.

خط الهجوم: راشفورد، فيجورست، سانشو، أنتوني.

 

مانشستر يونايتد ساوثهامبتون الدورى الانجليزى كاسيميرو الدوري الإنجليزي الممتاز

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