ضياء رشوان: انتخابات نقابة الصحفيين عرس ديمقراطى.. والفرز يكون على رؤوس الأشهاد

قال الدكتور ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إن يوم انتخابات الصحفيين يكون بمثابة عرس ديمقراطي، خاصة أن هناك إجماعا من مجلس إدارة نقابة الصحفيين بأن الانتخابات تجرى تحت إشراف قضائي كامل من هيئة النيابة الإدارية، والتي ستتسلم جميع اللجان، معقبًا: "أفتخر أنني كنت نقيبا للصحفيين 3 مرات".

انتخابات نقابة الصحفيين

وأكد الدكتور ضياء رشوان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن الجميع ينتظر هذا اليوم بصورة كبيرة، خاصة أن فرز أوراق تصويت انتخابات نقابة الصحفيين يكون على رؤوس الأشهاد.

وأضاف في حديثه، أن انتخابات النقابة يعتبر هو اليوم الوحيد الذي يتقابل فيه كل الصحفيين، خاصة أنه تقريبا لا يغادر أحد حتى يتم إعلان النتيجة في فجر اليوم التالي.

الفرز والتصويت

أشار إلى أن اللجنة المشرفة على الانتخابات أصدرت عددا كبيرا من القرارات، وأبلغتها للمرشحين، أبرزها أن كل مرشح على مقعد النقيب له الحق في أن يكون له 23 مندوبا أصليا و10 مندوبي احتياطي لحضور الفرز والتصويت.