رمضان 2023.. «النبوي» يُجسد المحطات الأخيرة من حياة «الإمام الشافعي»

تفصلنا أيام قليلة، على انطلاق سباق دراما رمضان 2023، والذي يشهد مجموعة متميزة من الأعمال الدرامية المتنوعة.

ويشارك النجم خالد النبوى في سباق دراما رمضان 2023، بمسلسل الإمام الشافعي.

ويعرض مسلسل الإمام الشافعي على أكثر من قناة أبرزها “dmc ، cbc، الحياة”، حيث يجسد “النبوى” شخصية الإمام الشافعي أحد أبرز أئمة وفقهاء المسلمين.

ويحمل مسلسل الإمام الشافعي توقيع الكاتب محمد هشام عبية والذي يشرف على فريق يضم مجموعة من الكتاب، ومن إخراج الليث حجو، وتدور أحداثه في 30 حلقة.

وتتناول أحداث مسلسل الإمام الشافعي، الذي ينافس ضمن مسلسلات رمضان 2023، ويجرى عرضه على 3 قنوات تليفزيونية، بخلاف عرضه على منصة watch it، آخر 6 سنوات من حياة الإمام وخلال تواجده في مصر، وكيف تأثر بالحضارة المصرية، وهي من أبرز الفترات التي عاشها في حياته.

تفاصيل مسلسل الإمام الشافعى

ويعتبر العمل ملحمة تاريخية عظيمة وهي نوعية الدراما التليفزيونية التي افتقدها الشهر الكريم خلال السنوات الأخيرة، ويحكي العمل عن السيرة الذاتية للإمام الشافعي ويجسده الفنان خالد النبوي، وسيناريو وحوار مريم ناعوم.

القائمة الكاملة لمسلسل الإمام الشافعى

ويتضمن العمل نخبة كبيرة من الفنانين من مختلف الجنسيات بالوطن العربي، وتعاقدت شركة الإنتاج رسميًا مع كل من خالد النبوي، نضال الشافعي، خالد أنور، محمد الشرنوبي، أروى جودة، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، فرح بسيسو، وخالد القيش، سلمي أبو ضيف".

وقال مخرج العمل في تصريحات صحفية، إنه تم عمل جلسات مكثفة مع الفنان خالد النبوي، وجاري التعاقد مع أبطال المسلسل، حيث سيضم مُمثلين من جنسيات مختلفة، خاصة سوريا والأردن ولبنان وكذلك ممثلين أمريكيين.

"الإمام الشافعي" يحكي قصة حياة الإمام الشافعي، ويؤدي دوره خالد النبوي، سيناريو وحوار مريم نعوم، إخراج الليث حجو.