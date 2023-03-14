الثلاثاء 14 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

امتيازات للاعب.. تفاصيل عقد عمر جابر مع الزمالك لـ3 مواسم

عمر جابر
عمر جابر

حصل "الدستور" على نسخة من عقد عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

ويمتد العقد لـ3 مواسم، حيث يحصل في الموسم الأول على 13.846.154 مليون جنيه ويتقاضى في الموسم الثاني 14.615.384.62 مليون جنيه.

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ويحصل اللاعب في الموسم الثالث على 16.923.076.92 جنيه.

ويتضمن العقد بعض الامتيازات المالية لعمر جابر في حال الحصول على بعض البطولات.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن القائمة التي ستخوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري، المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا

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وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كل من

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي " الونش" - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – محمود شبانة - محمد طارق  –أحمد فتوح

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو"  مصطفى شلبي - أحمد بلحاج - إبراهيما نداي

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خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – ناصر منسي - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينيولا

وتقام مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في تمام التاسعة مساء الجمعة المقبلة، وفضل الجهاز ألفني للزمالك بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا السفر إلى الجزائر مبكرا للحصول على وقت كاف قبل المباراة المهمة والمصيرية، وللحفاظ على اللاعبين من الإجهاد حتى يكونوا فى كامل تركيزهم، خصوصاً أنها ستحدد مصير الفريق الأبيض من الصعود إلى دور الثمانية ببطولة دورى أبطال أفريقيا

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يتصدر نادي الترجي التونسي المجموعة برصيد 9 نقاط، فيما يحتل فريق شباب بلوزداد المركز الثاني برصيد 6 نقاط، وفي المركز الثالث يأتي نادي الزمالك برصيد 4 نقاط، وأخيراً فريق المريخ السوداني برصيد 4 نقاط.

الزمالك نادي الزمالك جوسفالدو فيريرا فيريرا شباب بلوزداد

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وائل لطفي

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