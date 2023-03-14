الثلاثاء 14 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الوزراء العراقي: المشكلات كلّها قابلة للحل حال توفر الإرادة الحقيقية

السوداني
السوداني

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ضرورة المضي قدماً نحو بناء الثقة بين المكونات العراقية.

وأشار السوداني خلال لقائه رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، إلى مضي الحكومة نحو بناء الثقة بين المكوّنات العراقية، قائلا إن المشكلات كلّها قابلة للحل إذا ما توافرت الإرادة الحقيقية.

من جانبه، رحب بارزاني بزيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي، مجدداً شكره لتبني الحكومة مشروع قانون تحويل حلبجة إلى محافظة، كما أكد دعمها الإقليم خطوات الحكومة الاتحادية الإصلاحية، وأنها ستسير بالعراق إلى بر الأمان.

وأقام بارزاني مأدبة عشاء على شرف حضور رئيس مجلس الوزراء، حضرها رؤساء الأحزاب في الإقليم وممثلي الديانات والطوائف. 

وفي كلمة له أمام الحضور، أشاد رئيس مجلس الوزراء بالتنوّع الذي هو عامل قوّة بين أطياف الشعب العراقي، مؤكداً تبنّي الحكومة هذه الرؤية البناءة. 

كما بين أن الشراكة بين أبناء الشعب العراقي الواحد، هي مسار المستقبل والازدهار، مؤكدا على مغادرة مصطلح المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل، وضرورة الذهاب إلى الشراكات المعزّزة للتعاون والتنمية.

وعبر رؤساء الأحزاب وممثلو الديانات والطوائف عن سعادتهم بزيارة رئيس مجلس الوزراء إلى إقليم كردستان، مؤكدين أن برنامج حكومة السوداني يحمل بارقة أمل للعراقيين، مثمّنين زيارته ومشاركته أبناء شعبنا الكردي أفراحهم باحتفالات أعياد النوروز.

العراق السوداني المكونات العراقية المضي قدما اقليم كردستان

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وائل لطفي

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