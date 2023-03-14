يبحث عشاق الساحرة المستديرة وخاصة جماهير الفارس الأبيض، عن تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري فى الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2022-2023.

يحل الزمالك ضيفاً على نظيره، فريق شباب بلوزداد الجزائري، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وسافرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى الجزائر اليوم الثلاثاء، استعداداً لمواجهة شباب بلوزداد، وجاء سفر الزمالك مبكرًا لرؤية الجهاز الفني بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، للحصول على وقت كاف قبل المباراة المهمة والمصيرية، وللحفاظ على اللاعبين من الإجهاد حتى يكونوا فى كامل تركيزهم، خصوصاً أنها ستحدد مصير الفريق الأبيض من الصعود إلى دور الثمانية ببطولة دورى الأبطال.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

وتقام مباراة الزمالك وشباب بلوزداد، يوم الجمعة المقبل الموافق 17 مارس، في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد فى دوري أبطال إفريقيا

تنقل مجموعة قنوات بي ان سبورتس القطرية المشفرة، جميع مباريات دوري أبطال إفريقيا بشكل حصري فى منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث من المقرر أن يتم إذاعة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد عبر قناة beIN Sports HD4.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12054.

الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد قنوات beIN Sport على عرب سات

القمر الصناعي: عربسات.

التردد: 12379.

الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

تصحيح الخطأ: 5/6.

ترتيب مجموعة الزمالك قبل مواجهة شباب بلوزداد

يتصدر نادي الترجي التونسي المجموعة برصيد 9 نقاط، فيما يحتل فريق شباب بلوزداد المركز الثاني برصيد 6 نقاط، وفي المركز الثالث يأتي نادي الزمالك برصيد 4 نقاط، وأخيراً فريق المريخ السوداني برصيد 4 نقاط.

مشوار الزمالك في دور المجموعات

استهل نادي الزمالك مشواره في دور المجموعات بالهزيمة على أرضه أمام شباب بلوزداد بهدف نظيف، قبل أن يتعادل سلبياً خارج الديار مع المريخ السوداني، بينما خسر أمام الترجي في تونس بهدفين نظيفين، قبل أن يحقق أول فوز له بالمجموعات على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف.