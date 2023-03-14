بأمر فيريرا.. الزمالك يجهز المثلوثى لمواجهة شباب بلوزداد

كلف البرتغالي جوسفالدوا فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الجهاز الطبي للفريق بسرعة تجهيز حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن للفريق الأول، استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وخصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة لحمزة المثلوثي الظهير الأيمن، على هامش المران الذي أقيم اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد.

وأدى المثلوثي تدريبات تأهيلية بشكل منفرد بالركض حول الملعب، عقب أداء فقرة التأهيل مع زملائه بالفريق.

يأتي ذلك من أجل علاج الإرهاق العضلي والبدني للاعب وتجهيزه بالشكل المناسب للمباراة المقبلة.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء شباب بلوزداد الجزائري، المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

تدريبات بدنية وفنية قوية لحراس مرمى الزمالك

وخاض رباعي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد نديم والسيد عطية، تدريبات بدنية وفنية قوية على هامش المران الذي أقيم، اليوم الثلاثاء، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري المقبلة بدوري أبطال أفريقيا.

وانطلق مران حراس المرمى بأداء فقرة بدنية لعدة دقائق من أجل تجهيزهم بصورة جيدة من الناحية البدنية.

وتضمنت الفقرة الثانية التدريبات الفنية من خلال التركيز على بعض الجوانب منها التسديد من المسافات القريبة، والتعامل مع العرضيات، بجانب أمور خططية أخرى، وذلك تحت قيادة أيمن طاهر، مدرب حراس المرمى بالفريق.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء شباب بلوزداد الجزائري المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.