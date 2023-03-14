بتخفيضات 50%.. أسعار السلع في معرض «أهلا رمضان» بعد افتتاحه رسميًا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المنتجات موجودة في معارض أهلا رمضان بأسعار أكثر من ممتازة، لافتًا إلى أن نسب الخصم تصل إلى 50% في عدد كبير من السلع.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي على هامش افتتاح معرض أهلا رمضان بالقاهرة، مساء الثلاثاء، أن نسب الاستهلاك في رمضان أعلى من المعتاد، مشيرًا إلى أن جولته اليوم استهدفت الاطمئنان على توافر كل السلع من كل الشركات الكبرى التي تنتج المنتجات.

وأوضح أن الدولة عالجت الفجوة في الإنتاج المحلي للدواجن، من خلال استيراد بعض الكميات؛ لتغطية احتياجات السوق، مؤكدًا أنها متوفرة بأسعار جيدة في متناول المواطن.

وأكد رئيس الوزراء، أن «كل أنواع السلع كالسكر والأرز والزيت متوفرة بالمعارض»، قائلًا إن السلع التي يحتاجها المواطن والأسرة المصرية على مدار شهر رمضان، متوفرة بأكثر من 552 شادرًا على مستوى الجمهورية.

وفي هذا السياق، تستعرض «الدستور» قائمة أسعار السلع والمنتجات الغذائية في معارض أهلا رمضان 2023، وهي كالتالي:

أسعار السلع والمنتجات الغذائية في معارض أهلا رمضان 2023

الأرز: 14.5 جنيه للكيلو.

السكر: 14.5 جنيه للكيلو.

الدقيق: 17 جنيها للكيلو.

المكرونة الملكة: 10 جنيهات 400 جرام.

العدس: 21 جنيها 500 جرام.

الفول المعبأ: 19 جنيه 500 جرام.

الزيت: بمبلغ 37.5 جنيها لنوع زيت حلوة 700 ملي.

الزيت الخليط: 36 و34 و30 جنيها 700 ملي.

الزيت لتر قلية: 49 جنيها.

زيت عباد الشمس 750 ملي: بنحو 47 جنيها.

الشاي العروسة 250 ملي: 33 جنيها.

شاي ناعم ليبتون 250 ملي: بنحو 40 جنيها.

الخل 900 مللي: 6.5 جنيه.

سمن نباتي: 40 جنيها.

سمن حلوب: 60 جنيها.

سمن روابي: 93 جنيها.

كاتشب 1 كيلو: 25 جنيها.

صلصة هارفست 24 ظرفا: 40 جنيها.

أسعار الألبان والجبن

كيلو الزبدة 85 جنيهًا.

كيلو الجبن الثلاجة 66 جنيهًا.

كيلو الجبن الإسطنبولي 68 جنيهًا.

كيلو الجبن البيضاء القديمة 54 جنيهًا.

ربع كيلو الجبن الرومي الجديد 40 جنيهًا.

ربع كيلو الجبن الرومي القديم 37 جنيهًا.

كيلو الزيتون الأخضر 55 جنيهًا.

زجاجة لبن كيلو مبستر 20 جنيه.

أسعار اللحوم بمعارض أهلا رمضان