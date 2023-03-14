أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 14-3-2023 في مصر خلال التعاملات المسائية

مازالت أسعار الفراخ تتصدر تريند محركات البحث جوجل، حيث أن الدواجن من السلع الأساسية والبرتين الحيواني الذي لا غني عنه، ومع قدوم شهر رمضان يستقبل الكثير الشهر المبارك من خلال تجهيزات السلع الغذائية والتي منها الدواجن والبانية وقد شهدت أسعار الدواجن حالة من الاستقرار رغم ارتفاع أسعار الأعلاف.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن في الأسواق وفي بورصة الدواجن خلال التعاملات المسائية والتي جاءت كالتالي.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 14 مارس2023

شهدت أسعار الفراخ البيضاء استقرارا على مدار أسبوع في المزرعة حيث سجلت الأسعار ما بين 70 إلى 71 جنيها، وتصل إلى المستهلك من خلال المحلات التجارية بـ 80 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ الساسو اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023

وشهدت أسعار الفراخ الساسو استقرارا في المزرعة لتسجل أسعارها ما بين 110 إلى 115 جنيها، وتصل إلى المستهلك في المحلات التجارية بـ 123 جنيها.

أسعار الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023

كما شهدت أسعار الفراخ البلدي في المزرعة استقرارا اليوم خلال التعاملات المسائية لتسجل ما بين 98 جنيها إلى 99 جنيها، وتصل إلى المستهلك في المحلات التجارية بـ 115 جنيها.

أسعار الفراخ الأمهات اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023

واستقرت أسعار الفراخ أمهات أبيض استقرار في المزرعة 64 و65 جنيها، وتصل إلى المستهلك في المحلات التجارية بـ 70 جنيها.

أسعار البيض الأبيض والأحمر والبلدي قبل شهر رمضان

سجل سعر كرتونة البيض أحمر كرتونة من 97 جنيهًا إلى 98 جنيهًا.

سجل سعر كرتونة البيض أبيض كرتونة من 95 جنيهًا إلى 96 جنيهًا.

سجل سعر كرتونة البيض بلدي كرتونة من 102 جنيه إلى 103 جنيهات.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

استقرت أسعار الكتكوت الأبيض عمر يوم ما بين 21.00 جنيه و22.00 جنيه.

وبلغ سعر كتكوت ساسو عمر يوم ما بين 15.00 جنيه و16.00 جنيه.

بينما سجل سعر كتكوت بلدي حر عمر يوم سجل ما بين 07.50 جنيه و08.00 جنيهات.

أسعار البانيه والكبد في الأسواق الشعبية

سجل كيلو أوراك الفراخ اليوم 88 جنيهًا للكيلو.

سعر أجنحة الفراخ يرتفع ليسجل من 60 إلى 70 جنيهًا للكيلو بحسب المنطقة.

أسعار البانيه سجلت بين 175- 200 جنيه للكيلو.

سعر كيلو الكبد والقوانص سجل 85 جنيهًا.