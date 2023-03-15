«تقلبات جوية شديدة».. خريطة سقوط الأمطار المتوقعة خلال 5 أيام

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الفرصة ما زالت قائمة غدًا الأربعاء 15 مارس 2023 لسقوط أمطار على القاهرة الكبرى مع تقدم الوقت.

وكشفت الهيئة في بيانها، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ5 أيام المقبلة، اعتبارًا من غدٍ الأربعاء 15 مارس وحتى الإثنين القادم 20 مارس 2023، على أغلب أنحاء الجمهورية.

وتشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من سيناء وخليج السويس وخليج العقبة وشمال الصعيد والسواحل الشمالية وشمال الوجه البحري يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وتعرضت عدة محافظات أمس الإثنين واليوم الثلاثاء لسقوط أمطار متفاوتة الشدة وصلت إلى غزيرة ورعدية أحيانا على بعض المناطق.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها، أنَّ الأجواء خلال الساعات القادمة ستكون شتوية مائلة للدفء مع تلاشي فرص سقوط الأمطار ووجود السحب المؤثرة بشكل كبير مع الإحساس بأشعة الشمس والدفء نهارًا مع اعتدال سرعات الرياح ولن يكون هناك أتربة أو رمال مثارة، على أن تتكون شبورة مائية خلال فترة الليل وساعات الليل المتأخرة على أغلب الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وتوقعت الهيئة تحسن في الأحوال الجوية غدًا الأربعاء، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة.

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، كذلك يسود طقس بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

كما أنَّه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس غدًا الأربعاء، فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث (40% تقريبًا)، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري على فترات متطعة، إلى جانب نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

كذلك من المتوقع أن تشهد حالة الطقس نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال هذه الفترة: