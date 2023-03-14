الثلاثاء 14 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحكيم مجال الإنشاد الدينى والترانيم بالتصفيات التمهيدية بمهرجان إبداع بكفر الشيخ

مهرجان ابداع
مهرجان ابداع

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، التصفيات التمهيدية لمهرجان "إبداع" مراكز الشباب الموسم الرابع فى مجالات "الإنشاد الديني والترانيم" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن خطة برامج الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية بالوزارة برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ .

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن التصفيات التمهيدية بين المشاركين فى مجال الإنشاد الديني والترانيم، كانت بتحكيم  الدكتور أحمد محمد خضر، أستاذ الموسيقى العربية المساعد بكلية التربية النوعية جامعة كفرالشيخ، والشيخ صلاح علي بدر إمام وخطيب بمديرية الأوقاف، القس أسطفانوس مجدي كمال كاهن كنيسة ماري جرجس بمدينة سيدى سالم ومدرس بالكلية الإكليريكية ومسئول كورال هارموني الدولي للترنيمة .

من جانبه ثمن الدكتور أحمد خضر، أستاذ مساعد الموسيقى العربية بكلية التربية النوعية، أداء وأصوات المواهب المشاركة ووصفها بأنها تستحق أن تسمع لما تحمله من ثقافة موسيقية، كما أشاد الشيخ صلاح علي بدر الإمام والخطيب بمديرية الأوقاف والقس أسطفانوس مجدي  مدرس بالكلية الإكليريكية ومسئول كورال هارموني الدولي للترنيمة  بالمواهب الشابة المشاركة.

تقام فعاليات التصفيات التمهيدية بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات، تنفيذ فريق عمل الإدارة العامة للشباب.

إنشاد ديني ترانيم تصفيات كفر الشيخ الشباب والرياضة

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