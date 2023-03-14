الثلاثاء 14 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تعليم دمياط» ينظم احتفالية كرنفالية في اليوم العالمي للرياضيات

تعليم دمياط
تعليم دمياط

شهد المهندس "علي عبدالرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الثلاثاء، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للرياضيات، والتي أقيمت بقاعة المؤتمرات بمدرسة دمياط الجديدة الصناعية العسكرية، بعنوان "الرياضيات في سبيل عالم أفضل" تحت اشراف التوجية العام للرياضيات بقيادة عفاف جاد الحق الموجه العام.

وذلك بحضور أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ عن محافظة دمياط وعبد العليم جمعة وكيل المديرية ومديري عموم المديرية ولفيف من القيادات التعليمية بدمياط.

شمل الحفل فقرات شعرية مميزة ومتنوعة عن مادة الرياضيات واستعراض للعديد من المواهب الفريدة للطلاب في مادة الرياضيات، بالإضافة إلي فقرات استعراضية من براعم رياض الأطفال بدمياط الجديدة وطلاب العسكرية بمدرسة دمياط الجديدة الصناعية.

وخلال كلمته رحب "عبدالرؤوف"  بالحضور مؤكداً أن مادة الرياضيات بتعليم دمياط شهدت طفرة كبيرة بقيادة عفاف جاد الحق وزملائها الموجهين والمعلمين، مقدما لهم الشكر والتقدير في اليوم العالمي للرياضيات، مؤكدا على ضرورة علم الرياضيات للمساعدة على التطور الواسع في المجالات المختلفة، كذلك لمواكبة التطورات التكنولوجية التي شهدها العالم في مختلف المستويات والمجالات.

وأكدت موجه عام الرياضيات، أنه اختارت منظمة اليونسكو أثناء الدورة الأربعين للمؤتمر العام في 26 نوفمبر 2019. الاحتفال في 14 مارس كتاريخ لهذا اليوم فهو يتم الاحتفال به بالفعل في الكثير من الدول وهو يسمى بالـ Pi Day، وهذا يرجع إلى حقيقة أن بعض الدول تطلق عليه 3/14 وهذا كالمصطلح الرياضي Pi هو 3.14 تقريبًا، حيث قام الفيزيائي الأمريكي لاري شو بمعادلة الربط π (pi) - التي أرقامها الأولى هي 3.14، وبسبب مكانة هذا المصطلح كونه واحد من أكثر الثوابت الرياضية استعمال في علم الفيزياء، حيث تابع المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط.

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