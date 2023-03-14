الثلاثاء 14 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«WATCHIT» تعرض المسلسل الأردنى «جلطة» فى موسمه الخامس خلال رمضان

بوستر المسلسل
بوستر المسلسل

أعلنت منصة WATCHIT عرض المسلسل الأردني “جلطة” خلال أيام شهر رمضان المبارك. 

ونشرت المنصة بوستر المسلسل وعلقت عليه: "لأول مرة على WATCHIT الموسم الخامس من المسلسل الكوميدي الأردني جلطة في رمضان.. رمضانك عندنا متوفر حصرياً على WATCH IT في جميع أنحاء العالم".

وتابعت المنصة: "اشترك الآن في عرض رمضان بأقل من 9 جنيهات في الشهر لباقة الإعلانات أو 50 جنيها في الشهر دون إعلانات.. هذا العرض متاح فقط على الباقات السنوية".

المسلسل بطولة النجوم الكوميديين أمل دباس وزهير نوباني ومحمد خير الجراح، إلى جانب جيني اسبر وشريف الزعبي وليا مباردي وزينة خريسات ومايا الصعيدي. 

وينضم  وجهان جديدان، هما الفنانة السورية الكبيرة وفاء موصللي، والشابة سارة خصاونة.

جميع أنحاء العالم منصة WATCH محمد خير كوميدي عرض المسلسل شهر رمضان المقبل

رئيس التحرير

وائل لطفي

عالم جديد يتشكل

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