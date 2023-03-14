«WATCHIT» تعرض المسلسل الأردنى «جلطة» فى موسمه الخامس خلال رمضان

أعلنت منصة WATCHIT عرض المسلسل الأردني “جلطة” خلال أيام شهر رمضان المبارك.

ونشرت المنصة بوستر المسلسل وعلقت عليه: "لأول مرة على WATCHIT الموسم الخامس من المسلسل الكوميدي الأردني جلطة في رمضان.. رمضانك عندنا متوفر حصرياً على WATCH IT في جميع أنحاء العالم".

وتابعت المنصة: "اشترك الآن في عرض رمضان بأقل من 9 جنيهات في الشهر لباقة الإعلانات أو 50 جنيها في الشهر دون إعلانات.. هذا العرض متاح فقط على الباقات السنوية".

المسلسل بطولة النجوم الكوميديين أمل دباس وزهير نوباني ومحمد خير الجراح، إلى جانب جيني اسبر وشريف الزعبي وليا مباردي وزينة خريسات ومايا الصعيدي.

وينضم وجهان جديدان، هما الفنانة السورية الكبيرة وفاء موصللي، والشابة سارة خصاونة.