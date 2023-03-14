عقرهم كلب مسعور.. الاستعلام عن الحالة الصحية لـ3 أشخاص ببولاق الدكرور

تباشر النيابة العامة بالجيزة التحقيق في واقعة عقر كلب مسعور لـ3 أشخاص بشارع المنتصر بالله من شارع الملكة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وطالبت النيابة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.

تلقّى ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها عقر كلب للأشخاص بشارع المنتصر بالله من شارع الملكة بدائرة القسم.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الحي وبالفحص تبين قيام كلب مسعور بعقر 3 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى بولاق الدكرور وتم إبلاغ الطب البيطري.