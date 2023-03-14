الثلاثاء 14 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عقرهم كلب مسعور.. الاستعلام عن الحالة الصحية لـ3 أشخاص ببولاق الدكرور

كلب مسعور
كلب مسعور

تباشر النيابة العامة بالجيزة التحقيق في واقعة عقر كلب مسعور لـ3 أشخاص بشارع المنتصر بالله من شارع الملكة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وطالبت النيابة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.

تلقّى ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها عقر كلب للأشخاص بشارع المنتصر بالله من شارع الملكة بدائرة القسم.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الحي وبالفحص تبين قيام كلب مسعور بعقر 3 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى بولاق الدكرور وتم إبلاغ الطب البيطري.

الإجراءات الطبية الطب البيطري النيابة العامة بالجيزة ببولاق الدكرور مستشفى بولاق الدكرور عقر كلب

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