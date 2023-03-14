الخميس.. «ليلة في حب المصطفى» بقصر الأمير بشتاك

يستضيف بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة من مساء بعد غدٍ حفلاً غنائيا للفنانة بسمة عبد القادر وفرقتها الموسيقية.

ومن المقرر أن تقدم الفرقة باقة من أجمل المدائح النبوية الشريفة منها، "المسك فاح"،"يارب جل علاك"، "سيرة النبى"، "إلهى"، "الرضا والنور"، "القلب يعشق كل جميل"، و"لأجل النبي".

وتعتبر الفنانة بسمة عبد القادر من مؤسسي فرقة "ألحان الشرق" الموسيقية، كما شاركت في إحياء عدد من الحفلات بدار الأوبرا وعدد من المؤسسات الفنية.