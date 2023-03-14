الثلاثاء 14 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الخميس.. «ليلة في حب المصطفى» بقصر الأمير بشتاك

قصر بشتاك
قصر بشتاك

يستضيف بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة من مساء بعد غدٍ حفلاً غنائيا للفنانة بسمة عبد القادر وفرقتها الموسيقية.

ومن المقرر أن تقدم الفرقة باقة من أجمل المدائح النبوية الشريفة منها، "المسك فاح"،"يارب جل علاك"، "سيرة النبى"، "إلهى"، "الرضا والنور"، "القلب يعشق كل جميل"، و"لأجل النبي".

وتعتبر الفنانة بسمة عبد القادر من مؤسسي فرقة "ألحان الشرق" الموسيقية، كما شاركت في إحياء عدد من الحفلات بدار الأوبرا وعدد من المؤسسات الفنية.

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بيت الغناء العربي قصر الأمير بشتاك صندوق التنمية الثقافية بسمة عبد القادر المدائح النبوية الشريفة ألحان الشرق

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