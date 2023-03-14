تضم صندوقًا سياديًا.. «السودانى» يعتمد أضخم ميزانية فى تاريخ العراق

اعتمد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، موازنة البلاد، والتي بلغت 152.2 مليار دولار والتي تعد أكبر موازنة في تاريخ البلاد، مؤكدًا أن تلك الميزانية سيتم تكرارها لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

وهذا الصدد قالت هبة التميمي، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من بغداد، إن هذه الموازنة والتي أقرها مجلس الوزراء بالأمس، هي الأكبر في العراق منذ 20 عامًا، مضيفة أن الموازنة تم حسابها بناء على سعر 70 دولارا لبرميل النفط.

- تخصيص مبالغ لدعم البنى التحتية والمشاريع القومية

ولفت إلى أن الموازنة وضعت بها مبالغ كبيرة لحل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في العراق، موضحة أن الموازنة خصصت مبالغ أخرى لدعم البنى التحتية والمشاريع القومية بخلاف خدمة القطاع الصحي والتعليمي.

وتابعت أن مجلس الوزراء العراقي، قرر إنشاء صندوق سيادي لتنمية العراق، مشيرة إلى أن الصندوق يدعم الفلاحين و الاستثمارات ورؤوس الأموال الصغيرة وقطاع الإسكان، وكانت آخر موازنة أقرها العراق في أبريل 2021، فيما لم يتم اعتماد واحدة في العام 2022 بسبب الاضطرابات السياسية التي شلت البلاد لعام بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وقال السوداني إن من بين أسباب تأخير إقرار الموازنة كان التفاهم مع إقليم كردستان، حيث تم التوصل إلى اتفاق شامل للقضايا العالقة بين بغداد وأربيل.

وأوضح أنه "لأول مرة يتم إيداع الإيرادات الكلية للنفط المنتج في الإقليم بحساب مصرفي يخضع للإدارة الاتحادية "، مضيفًا أن هذه التفاهمات بين بغداد وأربيل تؤكد مضي الطرفين نحو إقرار قانون النفط والغاز.

من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، إن "عجز الموازنة مسيطر عليه ومغطى بالكامل"، مشيرا إلى أنه ستتم تغطيته من موارد مالية متنوعة من بينها مبالغ لدى وزارة المالية، وسندات وقروض داخلية وغيرها.