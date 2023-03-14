محافظ «المنامة» يزور شركة العاصمة الإدارية.. ويدعوها لمؤتمر «أسبوع ريادة الأعمال»

زار راشد بن عبدالرحمن آل خليفة، محافظ العاصمة البحرينية المنامة، مقر شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وكان في استقباله المهندس خالد محمود عباس، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للشركة.

وأشاد محافظ المنامة بالعلاقات القوية والقواسم المشتركة التي تجمع القيادة السياسية والشعبية في البلدين.

وشمل اللقاء استعراضًا لموقف المشروع وما يقدمه من خدمات للمواطن المصري وكذا الموقف الخاص بوسائل النقل التي تربط العاصمة الإدارية الجديدة بباقي الجمهورية.

من جهته، أشار محافظ المنامة إلى الجهود المبذولة من مملكة البحرين لتطوير المنامة التي حازت على لقب "مدينة صحية"، مع تقديم دعوة للعاصمة الإدارية للمشاركة في مؤتمر التنمية المستدامة "أسبوع ريادة الأعمال" الذي يعقد سنويًا بالعاصمة البحرينية.

وفي نهاية اللقاء، جرى تبادل الدروع التذكارية ثم اصطحاب المحافظ والوفد المرافق في جولة تفقدية شملت الحي الحكومي والبرلمان وساحة الشعب.

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