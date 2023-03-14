البنك الأهلي يعطّل بيراميدز نحو الوصافة بثنائية في الأسبوع 21

انتظر نادي البنك الأهلي 6 أسابيع حتى يحقق انتصاره الأول في بطولة الدوري تحت قيادة فنية من القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو.

وتمكن البنك من تسجيل فوز صعب ومهم للغاية على نادي بيراميدز بنتيجة (2–1) في الأسبوع الـ21.

بابافاسيليو و5 مباريات دون انتصار

وفي 5 مباريات قبل هذا الانتصار تعادل البنك في مباراتين إيجابيًا بنفس النتيجة بهدفين لمثلهما مع ناديي غزل المحلة في الأسبوع الـ16، وسموحة في الأسبوع الـ19.

وتلقّى 3 هزائم على يد أندية فيوتشر بثلاثية نظيفة في الأسبوع الـ17، وفاركو بهدف دون رد في الأسبوع الـ18 وسيراميكا كليوباترا بنتيجة 1 – 2 في الأسبوع العشرين.

البنك والفوز الثالث في الدوري

وبشكل عام هذا هو الفوز الثالث للبنك في الموسم الحالي مع المدير الفني الرابع للفريق حيث تغلب من قبل على ناديي سيراميكا بنتيجة 3 – 1 في الأسبوع الثالث بقيادة خالد جلال، والمقاولون العرب بنتيجة 2 – 1 في الأسبوع العاشر تحت قيادة فنية من حلمي طولان.

البنك و10 مباريات دون انتصار

ومن الانتصار على المقاولون حتى الانتصار على بيراميدز عجز البنك عن تحقيق الانتصار في 10 متتالية متتالية حيث تعادل في 5 لقاءات، وانهزم في مثلها.

لكن الهزيمة التي تلقاها البنك على يد النادي الأهلي بهدف دون مقابل في الأسبوع الـ15 كان يتولى المسئولية الفنية فيها أمير عبد العزيز الذي لم يقد الفريق سوى في هذه المباراة.

تحسن وضع البنك في الدوري بعد الفوز على بيراميدز

وبهذا الفوز خرج البنك من مثلث الهبوط إلى الدوري المصري الدرجة الثانية ليصعد إلى المركز الـ15 بعد أن يقبع في قاع جدول الدوري بارتفاع رصيده إلى 17 نقطة جمعها من 3 انتصارات، و8 تعادلات، و10 هزائم.

لكن بالرغم من ذلك ليس البنك في آمان إذ ما زال من الأندية التي يطارده شبح الهبوط بقوة لأنه يتساوى في عدد النقاط مع نادي طلائع الجيش الذي يتواجد في الترتيب الـ16 المؤدي إلى الهبوط كما أن لا يفصله عن ناديي الإسماعيلي، وحرس الحدود الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء والشهرة صاحبي المركزين الـ17، والـ18 على الترتيب سوى نقطة.

بيراميدز والمباراة الثالثة دون فوز

بهذه الخسارة فشل بيراميدز في تحقيق الانتصار للمباراة الثالثة على التوالي حيث تعادل من قبل دون أهداف في الأسبوعين الـ19، والعشرين مع ناديي المصري البورسعيدي، والزمالك.

بيراميدز يضيع فرصة الارتقاء إلى الوصافة

إضافة إلى أن بيراميدز فشل في الوصول إلى وصافة الدوري بعد توقف رصيده عند 39 نقطة حصدها من 11 انتصارا، و6 تعادلات، و4 هزائم.

وكان الفوز يضمن احتلال بيراميدز مركز الوصافة حيث كان يصل برصيده إلى 42 بالرغم من أنه يتساوى حينها مع فيوتشر الوصيف الحالي لكنه يتفوق على فيوتشر بفارق الأهداف.

إذن البنك استفاد كثيرا من تحقيق الانتصار حيث عاد إلى سكة الانتصارات التي حاد عنها طويلا، وحسن من موقفه في صراع الهبوط أما بيراميدز فقد فشل في استعادة توازنه، وفرط في فرصة أن يكون وصيفا.