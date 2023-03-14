الثلاثاء 14 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اختتام دورتين بمركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

اختتمت فعاليات الدورتين التدريبيتين اللتين نظمهما مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية والتي تضمنت ورشتي عمل حول "آليات التحقيق والتصرف".

انعقدتا بالتزامن بمقر رئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر، ومجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، وشارك فيها 30 عضوًا من أعضاء النيابة، خلال الفترة من ٧ / ٣ / ٢٠٢٣ حتى ١٤ / ٣ / ٢٠٢٣.

جاء ذلك بحضور المستشار عبد الناصر خطاب، مدير مكتب فني رئيس الهيئة للفحوص وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار أحمد مرسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار أيمن نبيل، مدير مركز التدريب القضائي، والمستشار محمود إبراهيم، مدير مكتب رئيس الهيئة.

استهلت الفعاليات بكلمة المستشار عبد الناصر خطاب، مدير مكتب فني رئيس الهيئة للفحوص وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، رحب فيها بالحضور.

ووجه الشكر للمستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على دعمه اللامحدود لكل ما يقوم به مركز التدريب القضائي تحت قيادة المستشار أيمن نبيل، مدير المركز، من جهد بالغ الأهمية في تدريب وتكوين السيدات والسادة الأعضاء من خلال عقد العديد من الدورات التدريبية المتخصصة والنوعية لأعضاء النيابة من كافة الدرجات لتكون عونًا لهم في أداء رسالتهم السامية داخل محراب العدالة.


وفي كلمته، أكد المستشار أحمد مرسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وجه الشكر المستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، مؤكدًا على أهمية التدريب في بناء القدرات وتطوير المهارات لدى السيدات ومستشاري وأعضاء النيابة الإدارية.

وأوصى  بضرورة إرساء التقاليد القضائية الراسخة في عمل أعضاء النيابة خلال أدائهم لرسالتهم السامية، وبما ينعكس على حسن معاملتهم للمتقاضين والمتعاملين مع النيابة الإدارية، ليكونوا عنوانًا لهيئتهم القضائية العريقة ورمزًا لإعلاء سيادة القانون.

وفى ختام الفعاليات، تم تسليم الأعضاء المتدربين، شهادات إتمام البرنامج التدريبي.

فعاليات الدورتين التدريبيتين النيابة الإدارية آليات التحقيق والتصرف ورشتى عمل مدير مكتب فني

رئيس التحرير

وائل لطفي

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اختتام دورتين بمركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية

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