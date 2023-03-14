الثلاثاء 14 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على قانون يهدف لشرعنة البؤر الاستيطانية فى الضفة

الكنيست
الكنيست

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مصادقة الكنيست الاسرائيلية بالقراءة الأولى على إلغاء ما يسمى «قانون الانفصال»، كخطوة رئيسية لشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية الواقعة في شمال الضفة الغربية.

وقالت الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، "القانون يمهد لعودة المستوطنين إلى شمال الضفة الغربية، والبناء فيها، وهو ما يؤدي لنهب المزيد من الأراضي وتعميق الاستيطان، وتوسيع قواعد الإرهاب اليهودي، في الضفة".

وأشارت إلى أن المضي في إقرار هذا التشريع يعد تصعيدا خطيرا في الأوضاع على ساحة الصراع، واستخفافا بالجهود المبذولة لخفض التوتر وتحقيق التهدئة، داعية المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية إلى ممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذا العبث، والتخريب الإسرائيلي الرسمي في ساحة الصراع.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن إفلات اسرائيل المستمر من العقاب يدفعها لتصعيد خطواتها وإجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية، التي باتت تهدد بتفجير ساحة الصراع برمتها، وتفرض منطق القوة العسكرية الغاشمة والاستعمار والعنصرية بديلا للسلام والحلول السياسية التفاوضية للصراع.

الكنيسة قانون الانفصال البؤر الإستيطانية الضفة الغربية الخارجية إسرائيل

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وائل لطفي

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فلسطين تدين مصادقة الكنيست على قانون يهدف لشرعنة البؤر الاستيطانية فى الضفة

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