«جزر قرفنة».. عاصمة صيد الأخطبوط في تونس (يديو)

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” تقريرًا تفصيلًا حول جزر قرقنة عاصمة صيد الأخطبوط في تونس.

وقال التقرير إنها مجموعة من الجزر قبالة الساحل الشرقي لتونس في خليج قابس، تقع علي بعد 32.7 كيلومترا من سواحل صفاقس.

وتابع أنها جزر منخفضة لا يزيد ارتفاعها علي 13 مترا فوق سطح البحر، حيث تشمل جزيرتين رئيسيتين شرقا وغربا وعدد من الجزر الأخرى الأصغر حجما، ويقدر عدد سكانها ب2000 نسمة فيما يمتهن سكانها حرفتي الصيد والزراعة.

وتشتهر جزر قرقنة بكونها عاصمة عاصمة صيد الأخطبوط في تونس والتي تحوي آثارا من حضارات مختلفة لتلعب دورا مهما خلال كفاح تونس ضد الاستعمار.