الثلاثاء 14 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«جزر قرفنة».. عاصمة صيد الأخطبوط في تونس (يديو)

جزر قرقنة
جزر قرقنة

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” تقريرًا تفصيلًا حول جزر قرقنة عاصمة صيد الأخطبوط في تونس.

وقال التقرير إنها مجموعة من الجزر قبالة الساحل الشرقي لتونس في خليج قابس، تقع علي بعد 32.7 كيلومترا من سواحل صفاقس.

وتابع أنها جزر منخفضة لا يزيد ارتفاعها علي 13 مترا فوق سطح البحر، حيث تشمل جزيرتين رئيسيتين شرقا وغربا وعدد من الجزر الأخرى الأصغر حجما، ويقدر عدد سكانها ب2000 نسمة فيما يمتهن سكانها حرفتي الصيد والزراعة.

وتشتهر جزر قرقنة بكونها عاصمة عاصمة صيد الأخطبوط في تونس والتي تحوي آثارا من حضارات مختلفة لتلعب دورا مهما خلال كفاح تونس ضد الاستعمار.

كفاح تونس ضد الاستعمار تونس عاصمة صيد الأخطبوط صيد الأخطبوط في تونس جزر قرقنة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عالم جديد يتشكل

الأكثر قراءة

تأجيل الحكم فى طعن «مستريح الأدوات الصحية» بالفجالة على حبسه

لجنة التخطيط بالأهلى تفاضل بين 4 حراس لمنافسة الشناوى

سامح شكرى يترأس الاجتماع الوزارى لمنتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة والمناخ

تنبيهات مهمة للمعلمين المستهدفين للترقى دفعتى 2016 و2017

كيف تحضر جسدك وذهنك لاستقبال شهر رمضان الكريم.. أبرز النصائح

مستشفيات جامعة أسيوط تتوج بـ«النجمة الذهبية» كمركز لعلاج الكسور المرتبطة بالهشاشة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

كتف فى كتف.. المصريون كالبنيان المرصوص

مدحت بشاى

فى مواجهة الفشل

محمد رفعت

وصول المساعدات لمستحقيها (نقاش متحضر)

عبد الرحيم طايع

ركوب الترند!

حسين دعسة

رباعى موسكو وأزمة سوريا.. «ابحث-دور-ع الديك»

منى رجب

فى شهر المرأة.. النضال مستمر

ماجد حبته

بنك بدولار واحد!

مؤمن المحمدي

فش الغل

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يزور ألمانيا غدًا.. وشرطة برلين تعلن إجراءات أمنية مشددة

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على قانون يهدف لشرعنة البؤر الاستيطانية فى الضفة

التوقيت المثالى.. هل اقترب ضرب إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية؟