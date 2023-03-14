الثلاثاء 14 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

فوانيس الخيامية بسوق المنشية.. صناعة مصرية ورزق ربات البيوت

فوانيس الخيامية
فوانيس الخيامية

خامات مختلفة، الوان اتحدت مبهجة تشكلت لصنع فوانيس رمضان تشع بهجة وفرحة في الأسواق استعدادا لحلول الشهر المبارك.

مابين الصناعات المختلفة "المصري يكسب" لتسيطر أشكال الفوانيس المصرية من الصاج والخيامية على الأسواق المحلية وأيضا تكون أولويات اهتمامات الزبائن.

مازالت منتجات الخيامية قادرة على أن تفرد مساحة خاصة بها، لتتشكل على هيئة فوانيس، مفارش، ومعلقات، وأيضا مجسمات رمضانية لعربات الفول وبائعي الكنافة.

تزين تلك المعروضات الخيامية بتكويناتها الفلكلورية المحال التجارية والمنازل بأيدي ماهرة قادرة على الابداع بروح مصرية خالصة.

هدير موسى،: قبل شهر رمضان بما يقرب من ٤٥ يوما أحرص على الاتفاق مع المحال التجارية لتصنيع معروضات زينة رمضان من قماش الخيامية لتسويقها "معروضات مصرية بأيادي متقنة".

وتابعت أنها تعمل في تصنيع معروضات الخيامية منذ عامين تقريبا خاصة مع تفشى كورونا فحرصت على ان تفتح مجال عمل جديد بسبب حالة الركود التي حدثت.

وأضافت، أحرص على التطلع لكل ماهو جديد من تنفيذ لاشكال مختلفة لتجسد أشكال حديثة متقنه الصناعة سواء في اليدوي او باستخدام ماكينات بسيطة.


أمام أحد المحال التجارية، افترش محمود إسماعيل، مجموعة من زينة رمضان التي صنعت من قماش الخيامية لجذب أنظار الزبائن، يقول: فوانيس وزينات الخيامية مازالت قادرة على فرد مساحتها في الأسواق وهناك عدد كبير من الزبائن يحرصون على شراءها.

وتابع، : الفوانيس المصنوعة من الصاج والخيامية لها بهجتها الخاصة، والخيامية تحديدا لمن يريد أن يزين المنزل، فالوانها تبهج بروح مختلفة.

وعن الأسعار، قال محمد شوقي إن فوانيس الخيامية يصل سعرها إلى ٤٠٠ جنيها اوعربات الفول والكنافة تصل لـ ٥٠٠ جنيها، متابعا: سعرها متوسط  بين أسعار الفوانيس حاليا ،علاوة على أن كل ماهو صناعة يدوية مرتفع الثمن نظرا لما بذل من جهد وتعب لتقديم قطعة ابتكارية رمضانية جديدة.

فوانيس الخيامية

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زينة رمضان فوانيس الخيامية الصناعة المصرية رزق ربات البيوت الإسكندرية

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