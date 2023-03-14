للمطالبة برفع أجورهم.. الأطباء ينظمون إضرابات عن العمل فى بريطانيا (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، تقريرًا يرصد إضرابات عن العمل للأطباء في بريطانيا للمطالبة برفع أجورهم.

وأشار التقرير، إلى أن أزمة غير مسبوقة تواجه الاقتصاد البريطاني وسط ارتفاع كبير لأسعار الأغذية والطاقة، فضلًا عن ارتفاع التضخم الذي تجاوز حاجز الـ 10%، مما أسفر عن موجة من الإضرابات عن العمل في بريطانيا للمطالبة برفع الأجور.

وينفذ الإضرابات آلاف الأطباء في المستشفيات البريطانية، الذين أعلنوا التوقف عن العمل لمدة ثلاث أيام من أجل المطالبة برفع أجورهم، بعد أن حسب هؤلاء الأطباء 26% من أجورهم بالقيمة الحقيقية منذ عام 2008، عندما فرض تقشفًا على الخدمات الصحية.

- الجمعية الطبية البريطانية تنتقد تدني مرتبات الأطباء في بداية مسيرتهم المهنية

وأطلقت الجمعية الطبية البريطانية، حملة انتقدت فيها تدني مرتبات الأطباء في بداية مسيرتهم المهنية، وفي المقابل أعرب المسؤولون في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية عن بالغ قلقهم من عواقب هذا الإضراب على المرضى.

ويأتي الإضراب الأخير في وقت تتعرض فيه المالية العامة لضغوط شديدة، بينما تستعد حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك لتقديم موازنة يوم الأربعاء المقبل، وهو اليوم ذاته الذي يتوقع فيه أن يكون أحد أكثر أيام التحركات النقابية في البلاد احتجاجًا على الأزمة المعيشية.