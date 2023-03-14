كلب ضال يعقر 4 أشخاص في 6 أكتوبر

أصيب 4 أشخاص نتيجة تعرضهم لعقر كلب ضال في مدينة 6 أكتوبر، بمحافظة الجيزة.



ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض عدد من الأشخاص لعقر كلب، بمنطقة أبناء الجيزة، في مدينة 6 أكتوبر.



وبإجراء التحريات تبين أن كلب ضال عقر 4 أشخاص، مما أسفر عن إصابتهم، وتم نقلهم إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، للحصول على المصل الخاص بعقر الكلاب، كما تم التنسيق مع جهاز مدينة حدائق أكتوبر، ومديرية الطب البيطري.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.