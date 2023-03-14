الثلاثاء 14 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كلب ضال يعقر 4 أشخاص في 6 أكتوبر

جريدة الدستور

أصيب 4 أشخاص نتيجة تعرضهم لعقر كلب ضال في مدينة 6 أكتوبر، بمحافظة الجيزة.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض عدد من الأشخاص لعقر كلب، بمنطقة أبناء الجيزة، في مدينة 6 أكتوبر.

وبإجراء التحريات تبين أن كلب ضال عقر 4 أشخاص، مما أسفر عن إصابتهم، وتم نقلهم إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، للحصول على المصل الخاص بعقر الكلاب، كما تم التنسيق مع جهاز مدينة حدائق أكتوبر، ومديرية الطب البيطري.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

عقر كلب محافظة الجيزة مدينة 6 أكتوبر كلب ضال

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