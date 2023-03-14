إصابة 8 في انقلاب ميكروباص على صحراوي الجيزة

أصيب 8 بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الصحراوي الغربي، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مروري لرفع حطام الحادث.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج عنه إصابة 8 أشخاص، ونقلوا جميعهم إلى مستشفى أكتوبر المركزي.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.