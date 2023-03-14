الثلاثاء 14 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

سحر طلعت: حصتنا من السياحة العربية «قليلة».. يجب أن لا تقل عن 4 ملايين سائح

سحر طلعت مصطفى
سحر طلعت مصطفى

وصفت سحر طلعت مصطفى، عضو لجنة السياحة والطيران في مجلس النواب، مشاركة القطاع السياحي المصري في معرض «itb» برلين 2023 الأخيرة بالممتازة لتواجد كبرى شركات الفنادق والسياحة المصرية مع التنسيق الكامل مع هيئة التنشيط السياحي.

وطالبت عضو لجنة السياحة والطيران في مجلس النواب باستمرار التنسيق بين القطاع الخاص والهيئة  المصرية العامة للتنشيط السياحي، مؤكدة أن هذا ينعكس على زيادة القدرة على المنافسة مع المقاصد الأخرى في المنطقة خاصة خلال أشهر الصيف، حيث يوجد أكثر من منافس على شاطئ البحر المتوسط.

وأوضحت أنه إلى جانب بورصة برلين السياحية فإنه توجد بورصة لندن، حيث معرض «wtm» والذي تقام فعالياته خلال شهر نوفمبر من كل عام استعدادا للسياحة خلال موسم الشتاء والتي تمثل الحصة الأكبر للمنتجعات المصرية.

وقالت مصطفى إن السياحة نشاط قوي وواعد اقتصاديا ومصر تضم إمكانيات كبيرة مما يجعلها قادرة على توفير منتجات متعددة تنافس من خلالها على جذب التدفقات السياحية من كافة الأسواق الدولية طوال أشهر العام على خلاف المقاصد السياحية الأخرى.

واختتمت: "لا تزال حصة مصر من السياحة العربية دون المستهدف، ويجب أن لا تقل عن 4 ملايين سائح سنويا".

سحر طلعت مصطفى لجنة السياحة والطيران مجلس النواب القطاع السياحي شركات الفنادق والسياحة المصرية السياحة المصرية هيئة التنشيط السياحي

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