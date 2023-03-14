«القوى العاملة» في 9 محافظات: فرص عمل ورعاية للعمالة غير المنتظمة

أعلنت وزارة القوى العاملة عن بيان لها اليوم الثلاثاء، عن نشاط مديريات القوى العاملة بـ9 محافظات هي القاهرة والجيزة والإسكندرية والأقصر والدقهلية والسويس ودمياط والمنيا وجنوب سيناء، راصدةً ما قدمته من خدمات وأنشطة خلال شهر فبراير 2023، وتمثلت في توفير 1426 فرصة عمل لذوي الهمم والقدرات، والتفتيش على 3090 منشأة عمالياً وتحرير 906 محاضر لمنشآت مخالفة، والتفتيش على 2044 في مجال السلامة والصحة المهنية وإعطاء 849 مخالفة لمنشآت، وعقد 93 ندوة توعية في مجالات مختلفة، وصرف 2 مليون و489 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة المسجلة بتلك المديريات.

وجاء في البيان، أن الوزارة تلقت تقريراً من مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء برئاسة أشرف علم الدين، يُفيد بأن "المديرية" قامت بتشغيل 628 شاباً من أبناء المحافظة داخل منشآت القطاع الخاص والإستثمارى ، منهم 15 من ذوى الهمم، وصرف 38 ألف جنيه منح رعاية اجتماعية لـ 16 عامل من العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، وتقديم رعاية صحية لعامل من المسجلين قيمتها 2000 جنيه، فضلاً عن استخراج 11 ترخيص عمل لأجانب من 9 جنسيات مختلفة، وخلال الشهر ايضاً جرى التفتيش على 74 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية، وأسفر عن تحرير 25 محضراً، وفى مجال التفتيش العمالى على 202 منشأة وبحث 20 شكوى عمالية، وعقد 4 ندوات للتوعية في نفس المجال، فضلاً عن استخراج 626 شهادة قياس مستوي مهارة وكارنيه مزاولة حرفة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وعن نشاط مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس برئاسة حاتم جاد الرب، ذكرت الوزارة في بيانها، أن "المديرية" أفادت بتشغيل 825 شاباً من أبناء المحافظة ،داخل منشآت القطاع الخاص والإستثمارى، منهم 28 من ذوى الهمم،وصرف 64 ألف جنيه منح رعاية إجتماعية وصحية لـ 23 عامل من العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، فضلاً عن بحث 86 شكوى عمالية، كما تم التفتيش على 5 منشآت في مجال السلامة والصحة المهنية ،وأسفر عن تحرير محضراً، وفى مجال التفتيش العمالى على 12 منشأة، وأسفر عن تحرير 14 محضراً لمنشآت مخالفة، فضلاً عن إستخراج 360 شهادة قياس مستوي مهارة وكارنيه مزاولة حرفة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وعن مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط برئاسة منى الأطروش، قامت "المديرية" بتشغيل 562 شاباً من أبناء المحافظة ،داخل منشآت القطاع الخاص والإستثمارى، وتوفير 810 فرص عمل لشباب من ذوى الهمم، وبحث 36 شكوى عمالية، واستخراج 255 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والتفتيش على 282 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية، وأسفر عن تحرير 57 محضراً و8 مذكرات غلق لمنشآت، وفى مجال التفتيش العمالى على 198 منشأة يعمل بها 1048 عاملاً، وأسفر عن تحرير 52 محضراً لمنشآت مخالفة.

كما قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا برئاسة محمد صلاح، بتشغيل 529 شاباً من أبناء المحافظة ،داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري، وتوفير 130 فرصة عمل لشباب، وبحث 36 شكوى عمالية، وإستخراج 636 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وصرف 169 ألف جنيه لـ62 عاملا من العمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً ،المسجلين بقاعدة بيانات المديرية ، فضلاً عن تنظيم 2 دورة تدريبية للشباب إستفاد منها 20 متدرب ومتدربة بمراكز التدريب المهنى والوحدة المتنقلة، وكذلك التفتيش على 463 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية، وأسفر عن تحرير 141 محضراً وعقد 22 ندوة توعية وتثقيف فى نفس المجال، وفى مجال التفتيش العمالى على 1075 منشأة يعمل بها 4949 عاملاً، وأسفر عن تحرير 70 محضراً لمنشآت مخالفة وعقد 3 ندوات توعية.

أما مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر برئاسة هشام عبدالله، أسفرت جهودها عن تشغيل 457 شاباً من أبناء المحافظة، داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري، وتوفير فرصة عمل لشاب من ذوى الهمم، وصرف مليون و712 ألف جنيه لـ3406 عمال من العمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً والمسجلين بقاعدة بيانات المديرية، فضلاً عن عقد دورة تدريبية للشباب استفاد منها 15 متدربا بمراكز التدريب المهني، والتفتيش على 263 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية يعمل بها 3830 عاملاً، وأسفر عن تحرير 92 محضراً وعقد 3 ندوات توعية وتثقيف فى نفس المجال، وفى مجال التفتيش العمالى على 277 منشأة يعمل بها 1475 عاملاً، وأسفر عن تحرير 16 محضراً لمنشآت مخالفة وبحث 20 شكوى عمالية، بالإضافة إلى إستخراج 444 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة.

وتضمن البيان نشاط مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية برئاسة ياسر سعيد، والتى قامت بتشغيل 1064 شاباً من أبناء المحافظة داخل منشآت القطاع الخاص والإستثمارى، وتوفير 5 فرص عمل لشباب، و20 فرصة لذوى الهمم ، وصرف 32 ألف جنيه لـ13 عاملا من العمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعياً وصحياً والمسجلين بقاعدة بيانات المديرية، وكذلك التفتيش على 262 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية ،وأسفر عن تحرير 157 محضراً لمنشىت مخالفة، وفي مجال التفتيش العمالى على 511 منشأة، وأسفر عن تحرير 90 محضراً لمنشآت وبحث 27 شكوى عمالية، بالإضافة إلى إستخراج 1546 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة.

كما شمل البيان، تقريراً من أحمد عزاز، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة، أوضح فيه أن "المديرية" وفرت 79 فرصة عمل لذوى همم من أبناء المحافظة تم تشغيلهم داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري، وصرف 389 ألف جنيه لـ164 عامل من العمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعياً وصحياً والمسجلين بقاعدة بيانات المديرية، فضلاً عن استخراج 391 ترخيص عمل لأجانب يعملون فى المحافظة، والتفتيش على 213 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية ،وأسفر عن تحرير 81 محضراً لمنشآت مخالفة، وعقد 13 ندوة توعية فى نفس المجال، وفى مجال التفتيش العمالى على 141 منشأة، وأسفر عن تحرير 250 محضراً لمنشآت وبحث 666 شكوى عمالية، بالإضافة إلى إستخراج 2999 شهادة قياس مستوى مهارة و2724 كارنيه مزاولة حرفة.

وعن مديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة برئاسة محمد طه وما قدمته من خدمات وأنشطة جاء في البيان أن "المديرية" أفادت بتشغيل 4855 شاباً من أبناء المحافظة ،داخل منشآت القطاع الخاص والإستثمارى ، منهم 190 من ذوى الهمم،وصرف 71 ألف جنيه منح رعاية إجتماعية لـ48 عامل من العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، وتقديم رعاية صحية لـ 3 عمال من المسجلين قيمتها 12 ألف جنيه لعمل عمليات جراحية صغرى وكبرى، فضلاً عن التفتيش على 171 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية ،وأسفر عن تحرير 44 محضراً، وتنظيم 48 ندوة توعية وتثقيف في مجال السلامة والصحة المهنية ، وفى مجال التفتيش العمالى على 302 منشأة يعمل بها 9485 عامل، أسفر عن تحرير 204 محضراً للمنشآت المخالفة، فضلاً عن استخراج 1757 شهادة قياس مستوى مهارة و1884كارنيه مزاولة حرفة.

وختاماً في مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية برئاسة محمد كمال، أفادت بتوفير 135 فرصة عمل للشباب من أبناء المحافظة ،داخل منشآت القطاع الخاص والإستثمارى، وتوفير 153 فرصة عمل لذوى الهمم، واستخراج 1618 شهدة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة، فضلاً عن عقد دورة تدريبية للشباب إستفاد منها 10 متدربين بوحدة التدريب المتنقلة، كما جرى التفتيش على 311 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية ،وأسفر عن تحرير 251 محضراً وبحث 95 شكوى فى نفس المجال، وفي مجال التفتيش العمالى على 372 منشأة يعمل بها 666 عاملاً ، وأسفر عن تحرير 210 محاضر لمنشآت مخالفة وبحث 138 شكوى عمالية، بالإضافة إلى استخراج 102 ترخيص عمل لأجنب يعملون فى المحافظة من خلال المكاتب التابعة للمديرية.

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