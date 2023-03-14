«حياة كريمة» تشارك في قافلة بيطرية نظمتها جامعة طنطا بالغربية

شاركت مؤسسة “حياة كريمة” في قافلة طبية بيطرية نظمتها جامعة طنطا بمحافظة الغربية بقرية ميت السودان، في تخصصات جراحة المخ والأعصاب، الأطفال، العظام، الجراحة العامة، النفسية والعصبية والقلب والأسنان، استفاد منها حوالي ٨٨٠ مواطنا وتم تحويل ٥١ إلى المستشفيات لإجراء الفحوصات الدقيقة وإجراء العمليات.

نظمت حياة كريمة قافلة بيطرية وتم فحص ٤٦٨ رأس ماشية وحوالي ٢٦٥٠ من الطيور، وأخد التطعيمات اللازمة للوقاية من الأمراض.

تهدف القوافل خدمة المجاميع التالية وفق أهداف خاصة بكل مجموعة طلاب الكلية والتدريب العملي أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة للقيام بالعلاج والإشراف على التدريب العملي المربين والعاملين بالمزارع والبيوت يستفيدون بالعلاج والإرشاد الإدارات والوحدات البيطرية والأطباء البيطريين بالمحافظة لتبادل الخبرات وتفعيل سبل التعليم المستمر بعض شركات الأدوية والمستلزمات البيطرية لقياس مدى فعالية ونطاق الخدمات والمشاركة المجتمعية بعض شركات المنتجات الحيوانية وقياس مدى فعالية ونطاق الخدمات والمشاركة المجتمعية.

وتستهدف المبادرة الرئاسية، الارتقاء بمستوى الأهالي وتقديم جميع الخدمات الأساسية لهم بالمجان، خاصة في المحافظات والقرى النائية والتي تعاني نقص الخدمات، وذلك من خلال إطلاق القوافل الطبية والبيطرية المجانية، وإنشاء المجمعات الخدمية والمشروعات التنموية، وتحسين البنية التحتية وأساسيات الحياة.