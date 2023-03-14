الثلاثاء 14 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مواعيد عمل المطاعم والكافيهات فى رمضان

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

قدّم اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الثلاثاء، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، مشروع قرار وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بشأن مواعيد تشغيل المحال العامة خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك لعام 1444 هجرياً.

ونص مشروع القرار على أنه استثناءً من أحكام قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020، تكون مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية، والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر لهذا العام 1444 هجرياً، يوميا حتى الساعة الثانية صباحا، مع استمرار خدمة "التيك أواي" وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات.

وتلتزم مختلف محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميا بالإغلاق الساعة العاشرة مساءً، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

كما نص مشروع القرار على ألا تخضع للمواعيد المشار إليها كل من محال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات، ومحلات الدواجن، وأسواق الجملة، والصيدليات.

ونص مشروع القرار على أن يتم بدء العمل بتلك المواعيد اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 22/3/2023، وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك.

من جانبه، وافق مجلس الوزراء على مشروع القرار، على أن يتم بدء العمل بتلك المواعيد اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 22/3/2023، وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك.

اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة خلال شهر رمضان إجازة عيد الفطر

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