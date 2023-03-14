حملات عل أسواق اللحوم وإزالة تعديات.. جهود «الزراعة» خلال أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم 84 من إصدار "الزراعة في كل مصر" بالإنفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 7 وحتى 13 مارس الجاري.

وخلال هذا الأسبوع، شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 1230 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، كما تم الانتهاء من تحصين 19 ألف و844 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وعقد 13 ندوة إرشادية حول أهمية التحصين والوقاية من الأمراض المشتركة ومرض السعار، كما نفذت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية يوم حقل إرشادي بناحية أبوزعبل، وجرى توعية المزارعين بالمرور المستمر على زراعات القمح لاكتشاف الإصابة بالأصداء، كما تم عقد اجتماع مع اللجنة الفنية المشتركة بين وزارتي الزراعة والري وذلك لمراجعة وتدقيق زمامات بساتين الفاكهة في محافظات القليوبية والمنيا والإسماعيلية والسويس، كما تم تنفيذ ندوة إرشادية حول محصول البطاطس بمركز الإرشاد بـ"السفاينة" بحضور عدد من مزارعي البطاطس وتم الرد على تساؤلات المزارعين.

فيما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية المرور على الزراعات الشتوية، للوقف على الحالة العامة بالحقول الارشادية وكذلك سير العمل وانتظامه بالجمعيات، كما جرى إزالة (77) حالات تعدي على الأراضي الزراعية، كذلك المرور على 30 مركز تجميع ألبان و50 محل أعلاف، كذلك واصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، متابعة أعمال لجان تحصين الماشية، كما شنت حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 89 كجم دواجن مجمدة ولحوم مفرومة مجمدة مجهولة المصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

ونفذت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية يوم حقلي، حول محصول القمح، كما شنت مديرية الطب البيطري 22 حملة مكبرة على أسواق بيع اللحوم تم خلالها المرور على 113 من أسواق بيع اللحوم، وضبط أكثر من 625 كجم لحوم وذبح خارج المجازر وكبدة ودواجن وأسماك غير صالحة للاستخدام الآدمي، كما تم الانتهاء من تحصين 126 الف و 820 جرعة تحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، فضلا عن تنظيم 136 ندوة إرشادية و867 لقاء إرشادي، كما نفذت أيضا مديرية الزراعية بمحافظة الدقهلية وبالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يوم حقل حول محصول القمح، كما واصلت مديرية الطب البيطري متابعة لجان التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

بينما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة استمرار حملاتها للتصدي وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، بمراكز المحمودية، كفر الدوار، كذلك أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، انطلاق المنظومة الإلكترونية لصرف الأسمدة المدعمة لأحكام المنظومة ووصول الدعم لمستحقيه والقضاء على السوق السوداء بالتعاون المشترك بين وزارة الزراعة ووزارة قطاع الأعمال، كما تفقدت مديرية الطب البيطري بمحافظة مطروح سير أعمال لجان تحصين الماشية، والاستماع الى المربين مع توجيه الجانب الإرشادي لهم من قبل الأطباء المشاركين بالحملة لإبراز الجوانب الإيجابية للتحصينات الوقائية وخطر الأمراض الوبائية علي الإنتاجية والصحة العامة.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد الاجتماع الدوري لمديري الإدارات، كما تم متابعة بداية موسم حصاد محصول بنجر السكر، كما واصلت عمليات الخصر والتدقيق للمساحات المنزرعة، كما تم عقد يوم حقل ضمن برنامج ترشيد المياه لمحصول القمح بالقطاع الزراعي ببورسعيد، كما تم متابعة زراعة الشتلات ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة بمنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد، فضلا عن المرور على محال الاتجار في مبيدات الآفات الزراعية للتأكد من سلامة التراخيص و عدم وجود أي مخالفة بها، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط المرور على زراعات القمح، والبطاطس كذلك الجمعيات والإدارات الزراعية لمتابعة سير العمل وتنفيذ التكليفات، كما تم استقبال مجلس إدارة جمعية تسويق المحاصيل بدمياط، لمناقشة أهم أنشطة الجمعية وتطويرها و لدعم قطاع الزراعة وتيسير الخدمات المقدمة للمزارعين، كما قامت مديرية الطب البيطرى بمتابعة أعمال لجان عمليات التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، متابعه الزراعات الشتوية والاطمئنان على حالة النباتات وكذلك متابعة الترع والمصارف عقب انتهاء حمله القوارض (تحزيم القمح)، كما تم عقد عدة ندوات ارشادية في إطار التعاون بين مديرية الزراعة بأسيوط و منظمة الايكاردا ومعهد بحوث وقاية النباتات حول الملقحات الحشرية والحيوانية ودورها في زيادة الإنتاج، كما عقدت مديرية الزراعة بجنوب سيناء اجتماعها الأسبوعي مع العاملين لمتابعة سير العمل وتنفيذ التكليفات، كما تم متابعة الجمعيات الزراعية بمدينتي طور سيناء ورأس سدر وتم رفع الاحداثيات لجمعيتي وادى الطور وطور سيناء، كما تم تفقد الزراعات وخاصة القمح، وفحص سوسة النخيل، كما تم ضخ المزيد من السلع والخدمات بالمنافذ بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر، استمرار أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بكافة مدن ومراكز وقرى المحافظة، حيث قامت لجان من وحدة ابورماد البيطرية ووحدة شلاتين بتحصين وتسجيل وترقيم الحيوانات وتوعية المربين بأهمية التحصينات للحفاظ علي الثروة الحيوانية، كما أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، تكثيف لجان التحصينات وتنفيذ أعمال التأمين على الماشية والترقيم والتسجيل، فضلا عن توعية المربين وتجار الماشية بأهمية وضرورة تحصين الحيوانات الخاصة بهم.

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