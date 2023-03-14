المشدد 3 سنوات لسيدة بتهمة حيازة مخدرات فى الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية بمعاقبة سيدة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه؛ لاتهامها بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائها بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم على بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامي زين العابدين والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود وإسلام محجوب.



تعود أحداث القضية رقم 5798 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، المقيدة برقم 4221 لسنة 2022 كلى جنوب الزقازيق، عندما قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية إحالة المتهمة منى ال م ص، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامها بأنها في يوم 13 ديسمبر الماضي وبدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، قد ضُبط بحوزتها كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائها في العاشر من رمضان.