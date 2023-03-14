«الحسوم» تضرب الإسكندرية.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

شهدت محافظة الإسكندرية سقوط أمطار على مناطق متفرقة، اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع نوة "الحسوم"، والتي تعد من أشد النوات الشتوية.

وتواجد عمال شركة الصرف الصحي في الشوارع لتطهير الشنايش والمطابق، وإخراج منها المخلفات تسهيلا لتصريف المياه، وعدم تكدسها في الشوارع، تنفيذا لرفع شركة الصرف الصحي حالة الطوارئ لحين انتهاء حالة عدم الاستقرار.

وغرفة عمليات المحافظة منعقدة بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار، ويمكن التواصل معها على مدار 24 ساعة للشكاوى الطارئة والعاجلة، على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، والخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175، الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125.

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