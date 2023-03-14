الثلاثاء 14 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شاب سقط من شرفة منزله في الساحل

جريدة الدستور

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض مصرع شاب إثر سقوطه من شرفة منزله بدائرة قسم شرطة الساحل في القاهرة.

تلقى مأمور قسم شرطة الساحل بلاغا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة، بوصول شاب جثة هامدة ادعاء السقوط من علو، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «بيتر. ف».

وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وبفحص الجثة تبين إصابته بكسور في أماكن متفرقة من الجسم، وتهشم في عظام الجمجمة ونزيف خارجي.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.

قسم شرطة الساحل سقوط كشف غموض مصرع شاب

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