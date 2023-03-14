الثلاثاء 14 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مرسى مطروح تواصل أعمال التعقيم والتطهير لأماكن تجمعات المواطنين

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلن عمرو عبد المجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، عن مواصلة الأعمال اليومية للتعقيم والتطهير للأسواق وتجمعات المواطنين بالمواقف والمصالح الحكومية والمنشآت الشرطية التي تتردد عليها الجماهير، وذلك في إطار خطة المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد عبد المجيد أنه تم تطهير وتعقيم محطة سكة حديد مرسى مطروح ومجمع المحاكم ومكاتب البريد والسنترال ضمن الأعمال اليومية للمدينة لقسم التطهير والتعقيم بمجلس المدينة، مؤكدا مواصلة استمرار حملات رش المبيدات بالأحياء والعزب لمقالب وصناديق القمامة مع جهود النظافة العامة.

وأشار رئيس مدينة مرسي مطروح إلى الاستجابة إلى شكاوى وبلاغات المواطنين برش المبيدات بالأحياء السكنية والعزب ضمن جهود المدينة في القضاء على الحشرات الطائرة وتجمعات القمامة، مناشداً الأهالي بالتعاون مع جهاز النظافة لظهور المدينة بالشكل الحضاري حفاظا على صحة الجميع.

وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح أن غرفة عمليات مجلس المدينة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقي الشكاوى ونداءات المواطنين، لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أي مستجدات على رقم 0464935266 _ 0464933158.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح برش وتطهير وتعقيم المصالح الحكومية والأسواق في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية، حفاظا على أرواح المواطنين.

IMG-20230314-WA0024
IMG-20230314-WA0024
IMG-20230314-WA0022
IMG-20230314-WA0022
IMG-20230314-WA0023
IMG-20230314-WA0023
IMG-20230314-WA0021
IMG-20230314-WA0021
IMG-20230314-WA0020
IMG-20230314-WA0020
IMG-20230314-WA0018
IMG-20230314-WA0018
IMG-20230314-WA0019
IMG-20230314-WA0019
IMG-20230314-WA0017
IMG-20230314-WA0017
IMG-20230314-WA0016
IMG-20230314-WA0016
IMG-20230314-WA0015
IMG-20230314-WA0015
الاحترازية والوقائية أعمال التعقيم المصالح الحكومية جهود النظافه العامة رئيس مدينة مرسي مطروح مجمع المحاكم مدينه مرسي مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

عالم جديد يتشكل

الأكثر قراءة

رصد 68 ألف مخالفة مرورية فى 24 ساعة

ضبط 15 طربة حشيش بمليون جنيه

يذبح حماته ويقطّع جثتها إلى أشلاء في سقارة: «من عمايلها»

«أهمية التراث الثقافي البحري» فى محاضرة بمكتبة الإسكندرية

سقوط هارب من 29 قضية فى محطة سكة حديد الأقصر

حتى الثانية صباحًا.. الحكومة تعلن مواعيد عمل المحال خلال رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رباعى موسكو وأزمة سوريا.. «ابحث-دور-ع الديك»

منى رجب

فى شهر المرأة.. النضال مستمر

ماجد حبته

بنك بدولار واحد!

مؤمن المحمدي

فش الغل

القس. رفعت فكرى

شهر المرأة

جمال رشدي

لماذا تقدموا هم وتراجعنا نحن؟

بسنت حسن

جزيرة التعاسة «3-3»

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد..!

صور

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أفرج عنه الاحتلال بعد 17 عامًا.. مَن هو شيخ الأسرى الفلسطينيين فؤاد الشوبكى؟

خارجية فلسطين: جرائم الهدم تمرد إسرائيلى رسمى على قرارات الشرعية الدولية

هزة أم خطوة متوقعة.. كيف سيؤثر اتفاق السعودية وإيران على إسرائيل؟