مرسى مطروح تواصل أعمال التعقيم والتطهير لأماكن تجمعات المواطنين

أعلن عمرو عبد المجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، عن مواصلة الأعمال اليومية للتعقيم والتطهير للأسواق وتجمعات المواطنين بالمواقف والمصالح الحكومية والمنشآت الشرطية التي تتردد عليها الجماهير، وذلك في إطار خطة المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد عبد المجيد أنه تم تطهير وتعقيم محطة سكة حديد مرسى مطروح ومجمع المحاكم ومكاتب البريد والسنترال ضمن الأعمال اليومية للمدينة لقسم التطهير والتعقيم بمجلس المدينة، مؤكدا مواصلة استمرار حملات رش المبيدات بالأحياء والعزب لمقالب وصناديق القمامة مع جهود النظافة العامة.

وأشار رئيس مدينة مرسي مطروح إلى الاستجابة إلى شكاوى وبلاغات المواطنين برش المبيدات بالأحياء السكنية والعزب ضمن جهود المدينة في القضاء على الحشرات الطائرة وتجمعات القمامة، مناشداً الأهالي بالتعاون مع جهاز النظافة لظهور المدينة بالشكل الحضاري حفاظا على صحة الجميع.

وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح أن غرفة عمليات مجلس المدينة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقي الشكاوى ونداءات المواطنين، لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أي مستجدات على رقم 0464935266 _ 0464933158.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح برش وتطهير وتعقيم المصالح الحكومية والأسواق في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية، حفاظا على أرواح المواطنين.

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