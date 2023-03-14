مسافة أمان وزيادة انتباه.. 8 نصائح مرورية للقيادة في الطقس السيئ

وضعت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، عددًا من النصائح المهمة لقائدي السيارات، بشأن القيادة وسط حالة الطقس السيئ ومع سقوط الأمطار؛ لمنع وقوع الكوارث والحوادث بسبب سوء الأحوال الجوية.

ومن أبرز النصائح:

يجب مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الآمن.

استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا.

مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك.

استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامى والخلفى.

مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة.

عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة.

عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث.

زيادة الانتباه أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.

وتهيب الإدارة بقائدي المركبات عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال برقم الإغاثة المرورية 01221110000.