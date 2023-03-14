الثلاثاء 14 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«حفل عائلي».. النجوم يصطحبون أبناءهم في «أوسكار 95» (صور)

حفل الأوسكار
حفل الأوسكار

لفت عدد من المشاهير خلال حضورهم حفل الأوسكار الـ95 أنظار الجمهور، حيث ظهرت أنجيلا باسيت وسلمى حايك وآندي ماكدويل الذين أحضروا جميعًا أطفالهم معهم في أكبر ليلة في صناعة السينما.

وظهر ابن كولين فاريل هنري تاديوس فاريل 13 عامًا مع والده في بدلات التوكسيدو من دولتشي آند جابانا، بينما كان أبناء بريندان فريزر ليلاند فريزر 16 عامًا وهولدن فريزر 18 عامًا فخورين بحصول والدهم على جائزة أوسكار أفضل ممثل عن فيلم The Whale.

أنجيلا باسيت والتوائم برونوين وسلاتر

جلبت المرشحة لجائزة أفضل ممثلة مساعدة توأميها برونوين وسلاتر، اللذان يبلغان من العمر 17 عامًا إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار، باسيت التي تم ترشيحها لجائزة Black Panther: Wakanda Forever لكنها خسرت أمام جيمي لي كورتيس.

كولين فاريل وابنه هنري

أحضر مرشح أفضل ممثل عن فيلم The Banshees of Inisherin ابنه هنري معه إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار رقم 95، هنري هو ابن فاريل مع شريكة سابقة، الممثلة البولندية أليسيا باشليدا-كوروس ارتدى الزوج الأب والابن بدلات توكسيدو Dolce & Gabbana المطابقة.

سلمى حايك وابنتها فالنتينا
رافقت الممثلة سلمى حايك ابنتها فالنتينا بالوما بينولت 15 سنة لأجمل ليلة في تقويم صناعة السينما، فالنتينا هي ابنة حايك الوحيدة من الملياردير الفرنسي فرانسوا هنري بينولت.

باز لورمان وابنته ليليان أماندا
حضر باز لورمان الليلة الكبيرة مع ابنته ليليان أماندا 19 عامًا مع زوجته كاثرين مارتن، تم ترشيح كل من لورمان ومارتن لأفضل صورة وأفضل تصميم أزياء على التوالي.

جيمس هونج وابنته أبريل 
دعا الممثل الصيني الأمريكي المخضرم هونج الذي حصد فيلمه "كل شيء في كل مكان في آن واحد" سبع جوائز أوسكار، وحضرت مع ابنته  44 عامًا لتكون الأفضل له في حدث هذا العام.

حفل توزيع الأوسكار عائلات في حفل الأوسكار سلمى حايك جائزة الأوسكار آندي ماكدويل

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وائل لطفي

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