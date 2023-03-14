الثلاثاء 14 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

حكيم يكشف سبب رفضه الغناء أمام والده حتى بعد الشهرة

حكيم
حكيم

كشف المطرب الشعبي حكيم، تفاصيل جديدة عن طفولته وموقف والده من احترافه الغناء. 

شقاوة حكيم في طفولته

وقال حكيم خلال لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية DMC، إنه عاش فترة طفولة تميزت بالشقاوة، خاصة أنه كان الابن الأصغر لعائلته، مؤكدا أنه جنن عائلته وقريته مغاغة كاملة بسبب شقاوته.

وأضاف، أن والده كان رافضاً احترافه الغناء، وأن طلب الناس له ليحيي أفراحا كان يجنن والده، مشيراً إلى أن والده كان يستمع لمحمد عبدالمطلب وبعض أغاني أم كلثوم، لأنه كان قديما جدا. 

وأوضح أن والده كان معترضا على ما يغنيه، ولهذا السبب رفض أن يغني أمام والده حتى في حفلات عائلته وبعد تحقيقه للشهرة وذلك احترامًا لرغبة والده رغم أنه كان يسعد عندما يراه في التلفاز. 

وكشف أنه كون فرقة موسيقية وهو في سن السادسة عشر من عمره وكانت بآلات بسيطة ويتم تطويرها مع الوقت.

حكيم والده احترافه احترافه الغناء محمد عبدالمطلب حفلات عائلته فرقة موسيقية

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وائل لطفي

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